Adl e Cgil bloccano i cancelli della Dab Pumps

Prima hanno firmato un accordo con sindacati e cobas per migliorare le condizioni economiche, e non solo, dei lavoratori, poi hanno deciso di non affidare più ad aziende esterne la gestione del magazzino senza assumere il personale che lì lavora e che rimarrà quindi per strada. Per la Dab Pumps, multinazionale danese nel settore metalmeccanico, non è un loro problema perché questi dipendono da un'azienda che gestiva per loro il magazzino, la Ransdtad Service. Per questo motivo Cgil e Adl Cobas hanno dato vita a una mattinata di proteste bloccando anche i cancelli dell'azienda.

Sciopero

«Dab Pumps, dopo che aveva già trasferito il reparto spedizioni a Monselice, ha deciso di dare disdetta al contratto d'appalto con la Ransdtad Service a partire dal 31 gennaio 2023, lasciando su una strada i magazzinieri che lavorano da diversi anni, senza volersene fare carico, come se fossero merce da buttare, senza garantire loro nulla. Noi chiediamo che la Dab si assuma tutte le responsabilità e garantisca un futuro a questi lavoratori e alle loro famiglie e non si giri dall'altra parte», dichiara il sindacalista Marco Zanotto di Adl Cobas. «Chiediamo anche che ci sia la solidarietà da parte di tutti i dipendenti diretti di Dab perché non ci possono essere lavoratori di serie a e lavoratori di serie c», evidenzia ancora Zanotto che ricorda: «Quando 5 anni fa siamo entrati come ADL COBAS nel magazzino della Dab Pumps abbiamo trovato una situazione di illegalità, con lavoratori sotto pagati e sotto inquadrati. Siamo riusciti da subito a far riconoscere I livelli di inquadramento e costringendo la Dab Pumps a pagare tutte le differenze retributive, riportando la legalità all'interno di quel magazzino».

Maldestro

Il Segretario Generale della Filt Cgil di Padova, Massimo Cognolatto definisce "maldestro" il «comportamento di entrambe le società che in questo momento sono impegnate in un vergognoso gioco delle parti sulla pelle dei lavoratori. Voglio sottolineare che alcuni di loro lavorano nel predetto appalto da più di 10 anni, subendone i cambi, passando attraverso società, cooperative fino a quest’ultima srl, la Randstad Service. Ora che iniziavano ad avere un minimo di stabilità e sicurezza nei loro diritti grazie alla piena applicazione del CCNL, la Dab Pumps Spa ha sostanzialmente deciso di disfarsene. Dalle informazioni che ci sono giunte sembra voglia scaricare tutta la patata bollente alla Randstad Service Srl, azienda che fino ad oggi non aveva mai avuto nessuna autonomia decisionale nella gestione delle attività».