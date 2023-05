Adl Cobas, dopo sei ore di sciopero, "costringe" al tavolo i vertici di Tigotà

Dopo sei ore di sciopero sono riusciti a ottenere le risposte che volevano. Al termine di una mobilitazione che ha coinvolto molti lavoratori l'azienda Tigotà ha deciso di avviare un tavolo con i sindacalisti di Adl Cobas, che partirà immediatamente, giovedì 4 maggio.

Rivendicazioni

La mobilitazione dei lavoratori è cominciata, fuori dai cancelli dei magazzini che riforniscono i negozi Tigotà, che non era ancora sorto il sole. I motivi della mobilitazione venivano spiegati in un volantino distribuito all'esterno dei magazzini. Il sindacato di base accusa l'azienda di punire solo suoi iscritti, con procedimenti disciplinari che sono stati avviati in questi mesi. Inoltre il sindacato da tempo chiede siano uniformati i cedolini delle buste paga, che invece, a loro avviso, sono spesso poco comprensibili. Infine alla Gottardo s.p.a., proprietaria del marchio Tigotà, si chiede che siano adeguate le retribuzioni al netto del grande incremento di guadagni registrati dall'azienda che gode di ottima salute. Queste richieste, erano state fatte pervenire all'azienda da diversi giorni, ma visto che non è arrivata alcuna risposta, si è scelta la mobilitazione.

Sciopero

«Dalle 5 di questa mattina - spiega Gianni Boetto di Adl Cobas - è partito lo sciopero in Tigotà dopo che da parte di Log Up, la società che gestisce il magazzino di Padova di Gottardo/Tigotà, non era arrivata alcuna risposta in merito alle richieste inoltrate nei giorni scorsi. In particolare i punti sui quali è nata questa vertenza riguardavano in primo luogo la richiesta di mantenere la stessa modalità formale e sostanziale della busta paga, in quanto i lavoratori si sono stancati di ritrovarsi ogni tot di anni con i cedolini stravolti sul piano formale rendendone incomprensibile la lettura. In secondo luogo avevamo inoltrato la richiesta di neutralizzare la sessantina di contestazioni disciplinari inviate ad altrettanti lavoratori per motivi svariati, tra i quali anche una fermata spontanea. In terzo luogo la richiesta inoltrata prevede un aumento del salario per compensare, almeno parzialmente, l’aumento del costo della vita».

Tavolo

Finalmente però, le parti, hanno deciso di sedersi a un tavolo e negoziare: «Dopo oltre 6 ore di sciopero e presidio davanti al magazzino, che ha visto la partecipazione dalla maggioranza dei lavoratori dei due turni, si è arrivati ad un incontro con l’azienda che ha prodotto un verbale nel quale si prevede che da domani mattina vi sarà un incontro tra RSA, Adl Cobas e azienda per modificare l’impianto formale del cedolino paga per renderlo simile a quello attuale». Ma non è tutto: «Nei prossimi giorni - spiega ancora Boetto - vi sarà un altro incontro con l’azienda per risolvere la questione delle contestazioni disciplinari e per trovare delle modalità future che portino a incontri preliminari con gli RSA prima che si arrivi alla consegna dei provvedimenti». Infine si è parlato anche degli stipendi: «Sulla questione dell’aumento dei salari, si è deciso di aspettare la pubblicazione del decreto governativo riguardante in particolar modo l’utilizzo dei Finge Benefits, per migliorare l’attuale situazione relativa ai premi in essere».