Adl, nuova giornata di mobilitazione contro la guerra e conseguente "caro vita"

Nuova giornata di mobilitazione contro la guerra e conseguente "caro vita" organizzata da Adl Cobas. Nel pomeriggio si sono svolte iniziative in diversi magazzini nella zona dell'interporto. Nel frattempo hanno scioperato anche i lavoratori e le lavoratrici dei Servizi Fiduciari. I lavoratori protestano contro il carovita e contro le guerre e rivendicare più salario contro la crisi: «I lavoratori - spiega Marco Zanotto di Adl Cobas - non sono più disposti a pagare le scelte dei potenti, perché è ora che cominci a pagare chi si è arricchito con la pandemia e con le guerre». Gli slogan che hanno caratterizzato questa giornata erano su degli striscioni che sono stati appesi di varie aziende, compresa Ikea: " non vogliamo pagare per le vostre guerre", "Basta spese militari" e "Stop carovita" i messaggi sui lenzuoli.