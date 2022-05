Adriano Galesso nominato Maestro del Lavoro

Adriano Galesso, in servizio presso APPE Padova Service Srl (società di servizi dell’APPE) ha ricevuto il brevetto e l’onorificenza della Stella al merito del Lavoro conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Stella

La nomina a Maestro del Lavoro è stata insignita per aver sempre dimostrato professionalità, perizia e laboriosità negli incarichi affidatigli, tenendo una condotta morale che costituisce un esempio degno di questo particolare riconoscimento. Adriano Galesso, laurea in scienze politiche, entra in APPE nel 1985, come addetto ai servizi contabili e fiscali, successivamente ricopre il ruolo di Responsabile dei servizi formativi, di responsabile del sistema di gestione della Qualità Iso 9001 e di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Rigore

Si è sempre distinto per la precisione e il rigore con cui ha condotto gli incarichi assegnati che hanno spaziato in diversi settori, dalla progettazione, erogazione e docenza dei vari servizi formativi, fino alla collaborazione con la Regione Veneto e la Camera di commercio di Padova, contribuendo negli anni 90 alla istituzione dei corsi regionali abilitanti per la somministrazione e vendita di prodotti alimentari.

Galesso

Il ruolo avuto da Adriano Galesso è stato importante per la crescita professionale di moltissimi giovani, per aver avviato i primi corsi di formazione barman, corsi di lingue (tedesco, inglese e russo per camerieri e barman), è stato membro e docente di commissione d’esame in oltre 100 corsi abilitanti al commercio di prodotti alimentari, è tutor aziendale per l’alternanza scuola-lavoro, inserendo e assistendo i giovani studenti nel contesto della realtà aziendale, risultando un punto di riferimento durante l’esperienza del percorso scuola-lavoro di molti stagisti.

APPE

Nel campo della sicurezza sul lavoro è docente formatore e presta servizio di consulenza e assistenza alle aziende nella prevenzione e protezione. È stato consigliere nell’Ente Bilaterale del Commercio e Turismo di Padova (2012-2018). Negli ultimi anni è stato impegnato nell’attività sindacale, diventando prima rappresentante sindacale aziendale e in seguito, dirigente territoriale del sindacato Fisascat Cisl Padova-Rovigo (cariche tuttora ricoperte). Adriano Galesso è il quinto dipendente di APPE a ottenere il prestigioso riconoscimento: prima di lui erano stati nominati lo “storico” Segretario Angelo Luni e altre tre dipendenti Loredana Gottardo, Daniela Menesello e Francesca Schiavon. Al dott. Galesso l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi rivolge le più sincere congratulazioni per il prestigioso e notevole riconoscimento, certamente più che meritato in virtù dell’impegno e disponibilità sempre dimostrate nei confronti dell’azienda, dei colleghi e degli associati. «Rivolgo al neo Maestro del lavoro, dott. Galesso – chiosa il Presidente APPE, Erminio Alajmo – il ringraziamento mio personale, a nome dell’Associazione e degli associati, per quanto fatto finora, unitamente all’invito di proseguire ancora su questa strada negli anni a venire, a tutto beneficio della categoria».