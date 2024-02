Un comune padovano nell’European Network of Family-friendly Municipalities

Albignasego, primo Comune padovano e secondo nel Veneto ammesso nell’European Network of Family-friendly Municipalities, conferma anche nel bilancio da poco presentato l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche a sostegno della famiglia.

“Sono 11.756 i nuclei familiari presenti ad Albignasego (dato 2023) con una media di 2,31 componenti per famiglia – spiega il sindaco Filippo Giacinti - un numero importante che abbiamo deciso di sostenere in maniera concreta dal punto di vista economico, investendo: 460 mila euro su nidi e scuole dell’infanzia, 20 mila euro su pre e post tempo, 360 mila euro sulla mensa, 111 mila euro sul trasporto scolastico, 195 mila euro nei centri estivi, 66 mila euro nello sport, tutti costi che sarebbero gravati sulle famiglie. Oltre agli aiuti economici sono numerosi i progetti e le attività, anche a carattere innovativo che l’Amministrazione promuove per aiutare concretamente questa grande risorsa che sono le famiglie, sempre partendo dall’ascolto del territorio, delle associazioni e delle realtà scolastiche”.

Innanzitutto, lo Sportello Famiglia on line nel sito dedicato e presso la struttura comunale di Via Roma 224, aperto il mercoledì dalle 11,30 alle 13,30 e il venerdì dalle 16,30 alle18,30. L'obiettivo del progetto è quello di rispondere ai bisogni informativi e di supporto o di orientamento richiesti dalle famiglie con figli da 0 a 16 anni. “Nell’ultimo anno si sono contati 371 accessi allo Sportello. – spiega Anna Franco assessore alla famiglia - L’attuale appalto scade alla fine del mese di gennaio e stiamo lavorando affinché, con il nuovo affidamento, vengano ampliate le attività, integrandole con un punto informativo dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, per soddisfare l’esigenza delle persone fragili di avere un punto di contatto privilegiato e protetto, dove trovare informazioni sui servizi pubblici e privati a sostengo della disabilità”.

La spesa prevista per il nuovo sportello famiglia è di 15,500€. Sono confermate anche per l'anno 2024 le iniziative rivolte ai nuovi nuclei familiari: la consegna del kit di benvenuto, comprendente vari prodotti per l'igiene intima, pannolini, salviettine..., alle famiglie dei bambini che nascono nell'anno (circa 200), per una spesa complessiva annua a carico del Comune di circa € 17.500, la Festa degli Alberi per i Nuovi Nati, momento in cui il Sindaco incontra le famiglie e dedica ad ogni bambino un albero e l’iniziativa “Benvenuti Mamma e papà” che ogni anno si svolge a maggio rivolta a chi è diventato genitore da poco, a chi sta per diventarlo per condividere informazioni sui servizi alla prima infanzia del territorio: i servizi comunali, i nidi e le scuole dell’infanzia, i servizi socio-sanitari del Distretto 3 e le opportunità offerte sia dalle associazioni di volontariato sociale che dalle associazioni sportive.

Confermati anche gli investimenti per lo spazio ascolto per i genitori presso le scuole dell’infanzia, un servizio condotto da psicologhe esperte che aiutano i genitori ad affrontare l’educazione dei figli e le problematiche dell’età con maggiore consapevolezza e la ludoteca Arcobalù, gestita in collaborazione con la Parrocchia di S.Agostino, per bambini da 3 a 8 anni ed ai loro genitori, si svolge due giorni a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. I progetti vengono finanziati con uno stanziamento di € 12.000,00.

Significativo inoltre l’impegno che l’amministrazione comunale ha sostenuto nell’estate 2023 per la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività estive. Sono stati erogati ai gestori dei centri estivi operanti nel territorio comunale contributi per € 189.000 per permettergli di ridurre la retta di iscrizione a favore delle famiglie residente e € 6.450,00 per il potenziamento di Oss nei centri estivi frequentati da bambini con disabilità, un servizio ritenuto essenziale dall’Amministrazione che si impegna per garantirlo anche nel 2024.