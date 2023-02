Albignasego, un nuovo mercato a Km zero in collaborazione con CIA

Il mercato, gestito in collaborazione con CIA Padova, coinvolgerà una decina di operatori e sarà riservato alla vendita diretta, da parte di imprenditori agricoli locali, dei prodotti di propria produzione. L’area che ospiterà la nuova iniziativa – il parcheggio limitrofo alla chiesa parrocchiale, vicino al capolinea del bus 88 – è stata individuata, anche sulla base delle richieste arrivate dagli operatori, perché dotata di posti auto e facilmente visibile e accessibile da chi percorre la strada provinciale di via Roma.

Carpanedo

La scelta di proporre il mercato a Carpanedo anziché nel centro della Città di Albignasego “nasce dalla volontà dell’amministrazione di decentrare alcune iniziative e servizi commerciali nei quartieri per migliorane la vivibilità”, spiega l’assessore alle Attività produttive del Comune di Albignasego Gregori Bottin. L’associazione di categoria a cui sarà affidata la gestione – CIA Padova – aveva manifestato il proprio interesse rispondendo a un avviso pubblico pubblicato lo scorso luglio.

Km zero

«Il regolamento per la gestione del mercato – continua l’assessore Bottin - è in fase di avanzata istruttoria e a breve sarà portato all’esame del Consiglio comunale. Una novità importante che va nella direzione di promuovere e valorizzare i prodotti locali, con un beneficio per il tessuto economico del territorio, ma anche per l’ambiente, se si considera che scegliere un prodotto a Km zero significa anche contribuire a ridurre l’inquinamento legato al traffico per il trasporto». Va in questa direzione anche la scelta già attuata da tempo di riservare, all’interno del mercato settimanale del venerdì, tre banchi alle produzioni locali.

Sperimentazione

Se la sperimentazione attivata a Carpanedo avrà successo, il mercato diventerà un’iniziativa stabile a cadenza settimanale che contribuirà ad arricchire l’offerta commerciale del territorio. Nell’ottica di promuovere il tessuto commerciale locale lo scorso anno è stato inoltre costituito il Distretto del Commercio di Albignasego, che ha ottenuto anche il riconoscimento regionale e diventerà l’interlocutore privilegiato per la valorizzazione del territorio