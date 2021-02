Prorogata ancora l'iniziativa di Ali' e Aliper: i punti fedeltà diventano buoni spesa

Continua il successo dell’inizitiva “Aiutiamo il territorio” dedicata ai clienti dei supermercati Alì e Alìper che possono convertire, fino al 28 febbraio, i punti raccolti in buoni da poter spendere in negozi. Un modo per collaborare con le realtà economiche che in questo momento di pandemia si trovano ad essere duramente colpite.

1000 punti = 15 euro di buoni spesa

Si estende dunque fino alla fine di febbraio e in tutta la rete dei supermercati Alì e Alìper la possibilità, con 1000 punti della carta fedeltà, di ottenere un buono del valore di 15 euro da spendere, entro il prossimo 30 giugno, in tutte le realtà economiche il cui elenco può essere consultato collegandosi al sito https://www.alisupermercati.it/catalogo-premi/aiutiamo-il-territorio raggiungibile anche attraverso la home page del sito dell’Ascom di Padova (www.ascompd.com).

Gli esercizi

Pubblici esercizi (bar e ristoranti), negozi del commercio al dettaglio del settore moda (abbigliamento, scarpe, accessori), ma anche sanitarie, negozi di ottica, ecc. sono stati fra quelli che, aderendo all’iniziativa, sono i destinatari di questa azione di sostegno concreta.

Zona gialla

«L’estensione al 28 febbraio della possibilità di ottenere i buoni – è il commento di Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto – intercetta il ritorno della nostra regione in “zona gialla” e, con essa, il ripristino, seppur parziale, delle attività di ristorazione e bar la cui chiusura si è riflessa, negativamente, anche sul commercio in generale interessato, da qualche giorno a questa parte, anche dai saldi che, si spera, possano rappresentare un incentivo a quei consumi che, nei mesi scorsi, hanno subito contrazioni significative».

Una volontà comune

Un rilancio, dunque, di quel «gesto corale e concreto per mettere insieme tutte le forze e far rialzare l’economia in un momento tanto drammatico» sul quale avevano insistito, in sede di presentazione dell’iniziativa, oltre che Bertin, anche il vicepresidente di Alì SpA, Gianni Canella ed il segretario Eugenio Gattolin di Confcommercio Veneto.