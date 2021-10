L'ambasciatore italiano in Spagna visita lo stand madrileno del Maap

Il presidente Maurizio Saia:«Gli abbiamo presentato Il sistema Padova, che può mettere in campo non solo eccellenze imprenditoriali e logistiche, ma anche capolavori artistici e culturali. Tutte queste relazioni possono svilupparsi in collaborazioni concrete, che creano occasioni di lavoro e di crescita per la città e tutto il territorio»

L’ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, è stato l’ospite d’onore allo stand del Maap durante la giornata di apertura della fiera ‘Fruit Attraction’ che si sta svolgendo in questi giorni a Madrid. «L’ambasciatore ci ha fatto questo grande regalo- dice il presidente Maap Maurizio Saia - ha visitato il nostro stand, è stato a pranzo con noi e si è dimostrato persona molto disponibile».

La visita

«Gli abbiamo illustrato l’attività del mercato e quella dei grossisti, assieme all’assessore Antonio Bressa gli abbiamo mostrato il materiale informativo di Padova 'Urbs Picta', abbiamo creato una importante relazione anche per le nostre aziende, rappresentate qui dal presidente della camera di Commercio Antonio Santocono e dal presidente Regionale di Confcommercio Patrizio Bertin. In una sola parola, abbiamo fatto sistema: il sistema Padova che può mettere in campo non solo eccellenze imprenditoriali e logistiche come accade al Maap, ma anche capolavori artistici e culturali. Tutte queste relazioni possono svilupparsi in collaborazioni concrete, che creano occasioni di lavoro e di crescita per la città e tutto il territorio» chiude Saia.

Bressa

«Sono qui per dimostrare che il Comune di Padova c’è, è a fianco delle sue imprese e delle sue eccellenze – aggiunge l’assessore al commercio Antonio Bressa – Vogliamo sostenere le missioni come questa che servono a consolidare ed ampliare i rapporti internazionali dei nostri imprenditori e dei grossisti. Inoltre la Fiera di Madrid, finalmente in presenza, serve anche a raccontare Padova non solo come centro logistico ma come una città bellissima, impreziosita dal recente riconoscimento dell’Unesco»

Santocono

«La ripartenza è un termine che viene usato spesso in questo periodo – dice Antonio Santocono Presidente Camera di Commercio di Padova - ma è in queste occasioni che assume un significato concreto. Il Maap, Padova e le sue aziende hanno assoluta necessità di tornare a mostrarsi al mercato internazionale e queste fiere sono l’occasione giusta. La scelta di essere presenti con uno stand importante, che tra l’altro richiama fortemente uno dei luoghi più belli di Padova, è condivisibile e lungimirante».

Bertin

«Il Maap ed i grossisti hanno qualità ed esperienza che devono essere valorizzate anche all’estero per creare occasioni di crescita – dice Patrizio Bertin presidente Regionale Concommercio – ecco perché partecipare alle fiere è decisivo: anche da qui passa la possibilità di far crescere sempre di più la nostra Padova e tutto il suo tessuto commerciale e produttivo».