Ambulanti dei settori non alimentari doppiamente discriminati dall'emergenza Covid

La battuta gli viene spontanea, anche se non ha nessuna voglia di scherzare. «Siamo letteralmente in mutande, ma se vogliamo indossarle dobbiamo andare a comprarle in un negozio fisso». Ilario Sattin rappresenta gli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova e di Confcommercio Veneto, qualcosa come 11 mila attività che significano, praticamente, altrettante famiglie.

La socialità

Ebbene, per questo comparto che è l’essenza stessa della socialità nelle nostre città e nei nostri paesi, la pandemia non ha fatto sconti. «Più che la pandemia – analizza Sattin – sono le scelte che il governo ha fatto. Il Covid non sta risparmiando nessuno ed è quindi logico e giusto che si prendano tutte le precauzioni necessarie anche se ritengo che tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulle vaccinazioni le più estese e le più rapide possibili. Però non è giusto che i provvedimenti del governo creino disparità per cui ci sono figli e figliastri e noi siamo questi ultimi». La questione è semplice: in piazza, in presenza di zona rossa, possono andare solo i banchi dell’alimentare e del florovivaismo. Dunque, ad esempio, niente abbigliamento e calzature. Guarda caso però i negozi fissi di abbigliamento per bambini, intimo, ferramenta e qualche altra tipologia (detersivi e saponi, tanto per citarne un altro) sono regolarmente aperti.

Figli di un dio minore

«Siamo i soliti figli di un dio minore – continua Sattin – contro i quali è possibile scaricare tutte le contraddizioni di una politica che non conosce nulla delle nostre attività e nemmeno si è occupata, in questi tredici lunghi mesi di agonia, dei colleghi “fieristi”, ovvero quelli che abitualmente aprono il banco nelle sagre e nelle fiere e che, da marzo dello scorso anno, sono stati sempre chiusi. La nostra organizzazione, da 50 anni “su piazza”, ha sempre cercato di tenere un profilo “istituzionale”, collaborativo, ma oggettivamente adesso facciamo fatica a contenere la rabbia di chi, per legge, non può lavorare e ha comunque una famiglia da mantenere e dei dipendenti da pagare e, in più, rischia di essere strumentalizzata da chi, magari per altri fini, compare all’improvviso per poi, altrettanto improvvisamente, sparire».