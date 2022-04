Il Presidente di Ance Padova: «Sir3, nei cantieri si applichi il contratto edile»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sul tema della dell’affidamento dell’appalto integrato della linea tramviaria SIR 3 (Stazione - Voltabarozzo) sottolineando l’importanza di applicare: «Il contratto edile da parte delle imprese che verranno chiamate ad eseguire i lavori. Si tratta di un elemento di primaria importanza perché questo è una garanzia per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro e naturalmente anche per la qualità e la professionalità degli interventi realizzati».

Sir3

Il Presidente Gerotto ha spiegato questo aspetto scrivendo una lettera al presidente di APS Holding, Giuseppe Farina; al Rup del SIR3, Diego Galiazzo e all’assessore del Comune di Padova, Andrea Ragona. Nella missiva ha ricordato che l’adozione del contratto nazionale è “principio fermo sancito dal Codice dei Contratti (art. 30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016) quello secondo cui nei lavori oggetto di appalti pubblici e nelle concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione anche in maniera prevalente.

Ance Padova

«Come Ance Padova da mesi stiamo sottolineando la necessità di applicare il contratto edile perché questo significa tutelare le imprese del nostro sistema che investono in know how, formazione e sicurezza sul lavoro». Per questo nella missiva Gerotto si è rivolto così ai soggetti interessati: «Confidiamo pertanto che, dopo l’aggiudicazione definitiva nel rispetto della legalità e delle regole, faccia seguito la contrattualizzazione e la realizzazione dei lavori della Linea tramviaria SIR3 nell’osservanza di quanto richiamato». Il presidente Gerotto conclude, come scritto nella lettera, ricordando che «Ance Padova è un interlocutore serio ed affidabile. Per questo siamo pronti e disponibili ad un incontro su questi temi per approfondire gli aspetti e trovare i percorsi più efficaci per rispettare le norme e garantire lo svolgimento dei lavori nei tempi stabiliti».