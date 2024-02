25esimo anniversario Banca Etica con un summit globale, l'inaugurazione a Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Dal 26 febbraio Padova diventa capitale internazionale della finanza etica. Per celebrare il suo 25° anniversario Banca Etica - con il Patrocinio del Comune di Padova - porterà in città oltre 200 esponenti di 70 banche che, in 45 Paesi di tutto il mondo, praticano la finanza etica riunite nella Global Alliance for Banking on Values. Il summit mondiale della finanza etica si aprirà, con il patrocinio dell’UNIPD, lunedì 26 febbraio, presso la prestigiosa Aula Magna dell'Università di Padova, con gli interventi di Monica Fedeli, Prorettrice dell’ateneo con delega alla Terza Missione e alle relazioni territoriali, e di Francesca Benciolini, assessora del Comune di Padova alla Cooperazione internazionale, alla pace e ai diritti umani e Anna Fasano, presidente di Banca Etica. Seguirà un intervento del professor Stefano Quintarelli - membro del Leadership Council dell'ONU del Sustainable Development Solutions Network e componente del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale della Commissione europea - e Gaël Giraud, il fondatore del Georgetown Environmental Justice Program presso la Georgetown University, ex consigliere di politica energetica del governo francese e teologo politico. È possibile seguire l’evento sulla pagina di Banca Etica.

Durante le giornate di confronto del meeting i delegati della GABV saranno accompagnati in un experience tour per conoscere e incontrare alcune realtà che in questi 25 anni sono state finanziate e sostenute da Banca Etica nella provincia di Padova. Aziende che operano in ambiti diversi ma che lavorano perseguendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Le persone componenti dell’Alleanza incontreranno, tra le altre, le cooperative El Tamiso e Arakè di Padova. Sempre a Padova l’azienda Etifor, che si distingue per la sua expertise nel valorizzare i servizi e i prodotti della natura, e la Legatoria Zanardi, nata come workers buyout - o impresa recuperata - dalle ceneri del Gruppo Editoriale Zanardi, un'azienda di rilegatura in crisi, salvata dalla chiusura dai suoi stessi dipendenti. E infine la Enaip Veneto, organizzazione che opera nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, con un approccio orientato alla persona che enfatizza il benessere e la crescita individuale.

Banca Etica celebra Padova e il suo 25mo anno di crescita sul territorio

L’8 marzo di venticinque anni fa proprio a Padova, in Piazzetta Forzatè 2, apriva il primo sportello di quella che è tutt’oggi ancora l’unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica. Da allora Banca Etica è cresciuta esponenzialmente fino a diventare un Gruppo bancario che conta oggi 500 dipendenti, di cui un centinaio gravita sulla sede centrale e nella filiale di via Niccolò Tommaseo 7, e gli altri operano in tutta Italia presso numerosi uffici e sportelli di filiale, e anche in Spagna, tra Bilbao, Barcellona e Madrid.

Una banca unica, nata a Padova dallo slancio della società civile di tutto il Paese che voleva un istituto di credito capace di sostenere finanziariamente le migliori iniziative del terzo settore e di dimostrare all'intero sistema economico-finanziario che l’attività bancaria può essere svolta mettendo al centro i diritti delle persone e la tutela del pianeta. Oggi è partner di una vasta gamma di imprese e iniziative dell’economia sociale in tutta Italia e in Spagna, fino a contare più di 47 mila soci e 92 milioni di capitale sociale; una raccolta di risparmio di oltre 2,4 miliardi di euro. Oggi Banca Etica finanzia per circa 1,2 miliardi di euro organizzazioni, famiglie e imprese nei settori della cooperazione e innovazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e qualità della vita, tutela dell'ambiente, turismo responsabile, agricoltura biologica, diritto alla casa, legalità.

Meeting e celebrazioni tutelando gli ecosistemi

Consapevoli che oltre l’87% delle emissioni di un evento è generato dalle emissioni dei trasporti utilizzati per raggiungerne la località, la policy di riduzione delle emissioni di Banca Etica viene applicata anche al summit della GABV e alle celebrazioni dei 25 anni, sensibilizzando e coinvolgendo anche i partecipanti. Continua così il percorso per ridurre l’impatto di tutti gli eventi di Banca Etica.. Vengono poi misurate le emissioni e compensate quelle non evitabili tramite progetti di protezione e impianto di nuovi alberi all’interno di ecosistemi particolarmente significativi.

Banca Etica è la prima e tuttora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, opera da 25 anni su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di filiali e consulenti e grazie ai servizi di home e mobile banking. Banca Etica raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e lo utilizza interamente per finanziare progetti finalizzati al benessere collettivo. Oggi Banca Etica conta più di 47 mila soci e 92 milioni di capitale sociale; una raccolta di risparmio di oltre 2,4 miliardi di euro e finanziamenti per circa 1,2 miliardi di euro a favore di iniziative di organizzazioni, famiglie e imprese nei settori della cooperazione e innovazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e qualità della vita, tutela dell'ambiente, turismo responsabile, agricoltura biologica, diritto alla casa, legalità. Banca Etica aderisce ai principali network internazionali della finanza etica: Global Alliance for Banking on Values (GABV) e Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (Febea). Il Gruppo Banca Etica include Etica Sgr, società di gestione del risparmio che propone esclusivamente fondi comuni di investimento etici, Fondazione Finanza Etica, che promuove iniziative di studio e sensibilizzazione sull’educazione critica alla finanza, e CreSud che offre risorse finanziarie e servizi di assistenza a organizzazioni di microfinanza, produttori di commercio equo e solidale, associazioni e ONG in America Latina, Africa ed Asia. In Spagna è attiva Fiare Banca Etica, con uffici e filiali in alcune città - www.bancaetica.it"

