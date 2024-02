Nell’anno del Drago, Ascom festeggia la scuola italo - cinese

La Scuola Internazionale Italo Cinese di Padova entra a far parte del gruppo Scuole ed Istituti Privati - Servizi di traduzione e interpretariato dell’Ascom Confcommercio. La Scuola internazionale italo-cinese, attiva dall’infanzia al liceo linguistico, è il primo istituto in Europa bilingue approvato dai governi italiano e di Pechino ed ospita studenti da ogni parte del mondo, non solo italiani e cinesi. La scelta della città di Padova è stata voluta per le caratteristiche di accoglienza e di inclusione.

A siglare l’ingresso della scuola di via Palladio l’incontro, avvenuto nei giorni scorsi nella sede dell’istituto paritario tra, per parte della Scuola, la dirigente scolastica Li Xuemei, il coordinatore didattico e delle relazioni internazionali Wang Fusheng e la responsabile pubbliche relazioni e rapporti istituzionali Maria Cecilia Vanzan e, per parte dell’Ascom Confcommercio, il presidente provinciale Patrizio Bertin, il direttore generale Otello Vendramin e la presidente delle Scuole ed Istituti privati Elena Morello.

“L’adesione della Scuola Internazionale Italo Cinese - ha detto il presidente Bertin - è importante per almeno due ordini di motivi: in primo luogo perché entra a far parte della nostra associazione una delle realtà più innovative e interessanti sul piano formativo a livello nazionale, oggetto di grande attenzione anche da parte delle istituzioni e dei media e, nel concreto, laboratorio di integrazione nei fatti. In secondo luogo, perché ci permette di ribadire, una volta di più, che l’Ascom Confcommercio accoglie a pieno titolo chi opera nella legalità confermando, per contro, la propria ferma opposizione a chi opera fuori delle norme”.

“L’ingresso della Scuola Internazionale italo-cinese - ha aggiunto la presidente delle Scuole ed Istituti privati dell’Ascom Confcommercio, Morello - conferma da un lato la centralità dell’Ascom rispetto al panorama imprenditoriale del territorio, dall'altro il suo ruolo di rappresentanza per quanti operano con competenza e dedizione. Annoverare tra le nostre scuole private anche l’Istituto di via Palladio è motivo di particolare soddisfazione anche perché amplia l’offerta formativa delle nostre scuole ormai in grado di coprire un panel molto ampio delle lingue parlate nel mondo”.