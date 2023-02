Argos, nuova apertura ad Abano Terme

Prosegue il piano di aperture dei negozi Argos sul territorio del Padovano. Apre ad Abano Terme, in Viale delle Terme 16, il nuovo punto vendita della società leader nel Nordest nella fornitura di gas ed energia elettrica.

Luce e gas

Si tratta del 62° punto vendita del gruppo padovano, fondato nel 2003, che è presente in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. All’interno dei negozi si può trovare tutta la gamma dei servizi offerti con soluzioni integrate per il settore luce e gas. «Negli ultimi anni stiamo espandendo la nostra presenza sul territorio attraverso l'apertura di "Negozi in Giallo” - spiega Alberto Peruzzo, Amministratore Delegato e Fondatore di Argos -. La nostra filosofia è quella di avvicinare l'azienda ai clienti, poiché crediamo che incontrarli di persona e interagire con loro sia il modo migliore per fornire il miglior servizio».