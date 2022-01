Arrivano 600mila euro dal Comune per rilanciare le imprese. Potranno migliorare il proprio decoro urbano

Il Comune di Padova ha stanziato l’importo di 600 mila euro, al fine di erogare contributi a fondo perduto a favore di attività commerciali (tra cui bar e ristoranti) ed artigianali (comprese gelaterie e pasticcerie), per il sostegno e rilancio delle imprese ubicate nel territorio comunale. Il valore del contributo economico è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, con un minimo di 1.000 euro (su una spesa da 2.000 euro) e un massimo di 5.000 euro (su una spesa sostenuta pari o superiore a 10.000 euro).

Le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese collegate al miglioramento del decoro urbano esterno alle attività economiche, con particolare riferimento alle vetrine e agli spazi esterni. A titolo d’esempio sono ricompresi: insegne e targhe di esercizio; tende parasole di copertura delle vetrine; illuminazione esterna delle vetrine dell’esercizio e/o spazio antistante; serrande e saracinesche dell’attività sull’esterno; arredi esterni per l’occupazione dell’area pubblica.

Come partecipare

L’invio della domanda va effettuata tra il 15 e il 28 febbraio 2022 ma, essendo le risorse limitate, si suggerisce di presentare l’istanza il prima possibile, in quanto verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione. Pochissimi i prerequisiti per accedere: oltre ad essere appunto micro e piccola impresa è ovviamente necessario essere in regola con gli obblighi contributivi comunali relativi alla propria attività. Le spese ammesse devono essere state sostenute dal 1° di gennaio al 31 luglio 2022. Il 15 febbraio la data da cui presentare la domanda. Non si tratta di un vero e proprio click day ma ovviamente le risorse non sono infinite e quindi le richieste verranno valutate seguendo l’ordine di presentazione.

Appe

Per chiarire eventuali dubbi l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) ha programmato una diretta sulla propria pagina facebook per lunedì 17 gennaio alle ore 15 con la partecipazione del Segretario Filippo Segato che, assieme all’assessore comunale al commercio, Antonio Bressa, illustrerà il provvedimento nella sua interezza. «Un’occasione in più, offerta a tutti gli esercenti del Comune di Padova – dichiara Segato – per far luce su un bando interessante per la categoria che, dalle prime telefonate ricevute in associazione, sta ottenendo un alto tasso di attenzione».

Ascom

«E’ un’occasione ottima per riqualificare i nostri negozi e le nostre imprese – commenta il presidente Ascom Confcommercio Patrizio Bertin – grazie ad un intervento economico che il comune ha messo a disposizione della città e che non potrà che rendere ancora più attrattiva e invitante la nostra città, soprattutto in vista della buona stagione e con l’auspicio che la pandemia allenti la sua morsa». La task force messa a disposizione dall’Ascom patavina risponde al numero 049 8209762 e alle mail silvia.mason@ascompd.com, massimo.paggetta@ascompd.com, davide.gomiero@ascompd.com.