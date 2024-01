Artigiani e imprenditori condannano Fleximan ma anche i comuni che fanno cassa

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Se da un lato non si può non condannare chi infrange le regole, dall'altra pare quantomeno anomalo che a seguire la condanna arriva anche la comprensione per le azioni messe in atto. Inutile dire che stiamo parlando di Fleximan che ci da l'opportunità di fare anche un'altra riflessione, su chi protesta, in generale. Questa vicenda vicenda infatti dimostra anche che quando si va a toccare il portafogli, tante critiche che scattano a priori e che si pongono per altro tipo di proteste, qui non si pongono e infatti si è molto più comprensivi. Ache le istituzioni, lo dimostra la nota del Cna Padova e Rovigo.

«Non è civile agire da teppisti danneggiando la proprietà pubblica ma da artigiano la questione delle multe è davvero pesante e una riflessione andrebbe fatta...Vanno evitati strumenti che puntano ai bilanci dei comuni anziché alla sicurezza dei cittadini». Così il presidente di Cna Padova e Rovigo Luca Montagnin commenta il ritorno di Fleximan e del fenomeno del danneggiamento degli autovelox, soprattutto nella bassa padovana.«Secondo uno studio - insistono da Cna Padova e Rovigo - relativo al 2022 realizzato da Facile.it – Assicurazione.it che ha esaminato i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia venete emerge che l'importo complessivo raccolto in Veneto è stato di oltre 51 milioni di euro. Per provincia Padova risulta, dopo Verona (15,5 mln di euro) la seconda provincia per "raccolta" con quasi 13,8 mln euro ma diventa la prima in Veneto se si guarda agli importi divisi per veicoli immatricolati (si tratta in effetti in questo caso di 89 euro annui) più o meno come una rata aggiuntiva di una tassa come la Tari. Anche a guardare gli importi delle contravvenzioni per eccesso di velocità la provincia di Padova rimane la prima in classifica con incassi per quasi 5 milioni di euro». Luca Montagnin ci tiene a ribadire che non è il modo, sabotando, apparecchi, ma si dimostra molto comprensivo. «Ribadisco che non è certo facendosi giustizia da sé e danneggiando le proprietà pubbliche che si risolve il problema, anzi - continua Luca Montagnin - ma è certo che tra tutti i gli artigiani padovani, gente che si muove per le strade così da garantire i propri servizi alla popolazione residente, il tema delle multe è particolarmente impattante e rischia di rappresentare un'ulteriore tassa occulta tanto più fastidiosa quando si ha l'impressione che si punti più a fare cassa che a tutelare la reale sicurezza dei cittadini».