Ascom, credito alle imprese: il 19 febbraio in diretta l'incontro con i commercianti delle Terme

Sarà l’occasione per analizzare le opportunità e le convenzioni specifiche in essere e che possono garantire una serie di vantaggi e di opportunità a supporto delle aziende

Sarà il saluto del sindaco di Abano, Federico Barbierato, ad aprire la diretta Facebook, domani, venerdì 19 febbraio dalle ore 11 dell’incontro organizzato da Confcommercio Ascom Padova e Fidi Impresa & Turismo Veneto per parlare delle necessità del comparto turistico e del suo indotto alle Terme.

Stato salute imprese

Il momento, pesantemente condizionato dalla crisi sanitaria in atto, impone un’attenzione particolare allo stato di salute delle imprese del territorio. Questo settore, nella fattispecie, è ormai da un anno in completa sofferenza, causa l’annullamento delle prenotazioni, il crollo della convegnistica e dei flussi legati a motivi di lavoro, salute, turismo. Per rispondere alle esigenze soprattutto finanziarie delle imprese del comparto che fanno riferimento al sistema Confcommercio, e in particolare a quelle che operano nel Bacino Termale, fortemente colpite dalla situazione contingente, Claudio Lazzarini, presidente mandamentale dell’Ascom di Abano Terme si è fatto promotore di questo incontro che vedrà la partecipazione anche del direttore generale di Fidi Impresa, Mauro Rocchesso.

Serie di vantaggi

Sarà l’occasione per analizzare con i commercianti termali le opportunità e le convenzioni specifiche in essere e che possono garantire una serie di vantaggi e di opportunità a supporto delle aziende per quanto relativo a tutte le problematiche finanziarie e di credito: dalla scelta dei finanziamenti più idonei, alla consulenza nelle problematiche finanziarie, alle operazioni finalizzate alla liquidità e molto altro. Interverranno anche Serena Dal Bello, referente Fidi Impresa per Padova e Dino Marchioro, responsabile Ascom di Abano Terme. Per seguire la diretta è sufficiente collegarsi alla pagina facebook di Ascom Padova all’indirizzo facebook.com/ascompd