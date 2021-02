Ascom, nuova ordinanza di Zaia, Bertin: «Provvedimento di buon senso, la clientela sia responsabile»

In merito all'ordinanza sulla frequentazione dei pubblici esercizi annunciata dal governatore Zaia e in vigore da mercoledi, il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin si è detto favorevole.

Buon senso

«L'ordinanza annunciata dal governatore Zaia è un provvedimento di buon senso. Purtroppo la situazione pandemica la rende necessaria, anche alla luce delle non accettabili scene di assembramento a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Facciamo un appello alla responsabilità della clientela, a frequentare gli esercizi pubblici nel rispetto delle misure di sicurezza. Non può essere onere del titolare o del gestore dell'attività controllare se si creano situazioni di affollamento dentro o al di fuori del locale; situazioni che, viceversa, possono nuocere in termini di sanzioni che eventualmente potrebbero essergli irrogate. Si frequentino, dunque, gli esercizi, ma lo si faccia con criterio».