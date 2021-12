Ascom premia la fedeltà dei suoi iscritti

Approfittare del conviviale per gli auguri per consegnare ai componenti del consiglio direttivo iscritti all’associazione da più di 35 anni un “premio fedeltà” rappresentato da un attestato e da una originale medaglia serigrafata e personalizzata.

E’ quanto ha fatto ieri l’Ascom Confcommercio per otto componenti il consiglio direttivo riunito secondo tutti i dettami anti-covid al Bosco Mardigliana di Mestrino. «Dobbiamo essere grati a questi colleghi – ha detto il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – perché la loro fedeltà ha contribuito, in tutti questi anni, a far crescere la nostra associazione oggi punto di riferimento importante nella nostra comunità provinciale e regionale».

Premio

Sulla stessa lunghezza d’onda un po’ tutti gli interventi succedutosi in un rapido quanto interessante giro d’orizzonte, a partire da quelli dei vicepresidenti Franco Pasqualetti, Ilario Sattin e Michele Ghiraldo, oltre che del direttore generale Otello Vendramin e del direttore di Ascom Servizi, Federico Barbierato. Quindi sono seguite le premiazioni ad opera, oltre che del presidente e del direttore, anche di Elena Morello, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio. Questi i nomi dei premiati, il relativo anno di adesione all’Ascom e la carica attualmente ricoperta: Leopoldo Toffano (1955), presidente del Mandamento di Conselve e dei commercianti del comparto elettronica Ancra; Silvano Ruffato (1972), presidente del Mandamento di Camposampiero; Massimo Ghiraldo (1975), presidente dei concessionari auto; Ilario Sattin (1975), presidente ambulanti Fiva; Giancarlo Daniele (1976), delegato Ascom Quartiere 3 di Padova e già presidente dei Grossisti del Maap; Carlo Trevisan (1977), presidente agenti di commercio Fnaarc; Carlo Quartesan (1980), presidente panificatori; Enrico Baggio (1981), presidente Mandamento di Cittadella; Giorgio Borin (1983), fiduciario di Arquà Petrarca e già presidente Ristorantori Padovani; Renzo Capitanio, presidente Mandamento di Piove di Sacco (1984).