Lavoratori Aspiag a Donazzan: «Accordo con chi ha 15 iscritti e neppure un confronto con chi ne ha 54»

È stato sottoscritto lunedì scorso tra Aspiag, società concessionaria del marchio Despar nel Nordest, e sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, un accordo per l’internalizzazione dei cento addetti alla logistica del sito di Mestrino (PD) in appalto a MG Service. Alla conclusione dell’accordo è seguita una contestazione del sindacato di base, ADL Cobas. Quello in discussione è soprattutto il principio della democrazia sindacale, che per i lavoratori, la maggioranza, iscritta ad ADL, non è stata affatto rispettata.

«Dopo un lungo confronto che ci ha visto mediare, con il supporto dell’Unità di crisi aziendali regionale, tra le differenti posizioni si è raggiunto uno storico accordo tra Aspiag e le parti sindacali confederali, titolate a sottoscriverlo in quanto firmatarie dei contratti collettivi nazionali e garanti, riconosciute per legge, dei diritti dei lavoratori. Tutti i dipendenti, nessuno escluso, in capo all’appalto dei servizi logistici hanno ora la possibilità di diventare dipendenti diretti ASPIAG, con la salvaguardia di tutti i diritti pregressi e l’acquisizione di ulteriori tutele e vantaggi. Come Regione del Veneto, nel 2021, abbiamo promosso e sottoscritto con altre istituzioni e con le Parti sociali un protocollo per il superamento delle criticità della filiera della logistica, spesso teatro di fenomeni elusivi, ma anche di comportamenti opportunistici da parte di diversi attori. L’accordo di lunedì recepisce tutti i principi del protocollo ed anzi va oltre, prevedendo un’internalizzazione», afferma l’Assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan. «Ritengo che le agitazioni degli autonomi registratesi in questi giorni - conclude l’assessore Donazzan - siano pretestuose e alimentate dalla disinformazione. Il mio invito ai lavoratori è quello di informarsi in prima persona e di entrare nel merito delle opportunità offerte». Queste le sue parole che hanno immediatamente portato proprio ai lavoratori a replicare all'assessora.

Come si sente in questo video i lavoratori si rivolgono direttamente a Donazzan, con toni educati ma determinati a sottolineare come gli iscritti ad ADL Cobas sono stati di fatto esclusi dal tavolo delle trattative. «Noi sono 13 anni che lavoriamo dentro questo magazzino. Qualsiasi tipo di vertenza portata avanti in questi anni è stata fatta sempre con il sostegno di Adl Cobas. Siamo 54 tesserati a questo sindacato, a fronte dei 15 iscritti alla Cgil», dice uno dei lavoratori attorniato da tanti colleghi. «Sappiamo benissimo quello che c'è scritto nel contratto siglato in gran segreto con la Cgil frettolosamente in due giorni senza neppure ascoltarci visto che siamo la stragrande maggioranza di tesserati. Noi crediamo di meritarci rispetto per quanto ci siamo costruiti in questi anni», dice rivolgendosi all'assessore Donazzan. «Nel contratto ci sarebbero delle modifiche da fare, non è vero che è migliorativo rispetto a quanto già avevamo prima. Ci mancherebbe altro che fosse peggiorativo», evidenzia lo stesso lavoratore che poi lascia la parola a un collega: «Noi ci sentiamo rappresentati dal nostro sindacato e vorremmo poter dire anche noi la nostra visto che poi una volta che viene ratificato ce lo dobbiamo tenere». La parola torna al delegato: «Questa non è una battaglia tra sindacati, è una richiesta di rispetto. Anche noi dobbiamo poterci sedere al tavolo delle trattative mentre invece non lo abbiamo mai potuto fare».

Anche dal sindacato di base che sia l'operazione accordo che le parole di Donazzan non sono affatto piaciute, arrivano dichiarazioni critiche. «La responsabilità di quello che sta succedendo è interamente di Aspiag in primo luogo, ma poi lo è anche delle burocrazie sindacali e delle istituzioni che stanno alla finestra a guardare, con la Regione che si schiera spudoratamente con l’azienda e con i sindacati», dichiarano da Adl. Oltre agli aspetti legati alla vertenza specifica si fa altresì notare dal sindacato di base che negli episodi in questi anni si è contribuito a far emergere, in questi anni, casi di sfruttamento, di caporalato o altro sono arrivati grandi elogi dalle istituzioni, «ma non vogliono riconoscerci a livello aziendale quando rappresentiamo la stragrande maggioranza dei lavoratori». Proprio dalla Prefettura, durante il mandato di Raffaele Grassi, durante una vertenza simile, richiamò tutti su questo punto: «Essere rappresentati da chi si vuole, da chi si sceglie. Un principio sancito dal diritto, ma si vede che deve essere ribadito», ha detto l'ex prefetto di Padova lo scorso maggio 2023. Si vede che bisognerà ribadirlo di nuovo.