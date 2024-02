Assegno unico, ne hanno diritto anche le famiglie monogenitoriali: storica sentenza del tribunale di Padova

Il Tribunale di Padova ha dato ragione a due lavoratrici, madri, una single e una vedova, che si sono viste riconoscere il diritto alla maggiorazione dell’assegno unico universale. Ad assistere le due donne il sindacato Adl Cobas e l'avvocato Giacomo Gianolla. E' la prima volta di una sentenza di questo tipo, trattandosi di due famiglie monogenitoriali, in Italia. Dal sindacato Adl Cobas parte, dopo questo risultato che segna una grossa novità e opprotunità, l'appello ai genitori che si trovano in quella stessa situazione, d'impugnarel’interpretazione restrittiva dell’Inps.

La risposta negativa dell'ente, si poggiava sul fatto che l'Inps considera che la finalità del bonus in esame è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare e giustifica che per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022). Anche per questo quanto sancito dal tribunale del lavoro di Padova è un precedente importante.

«Il numero di famiglie monogenitoriali è molto aumentato nell'arco degli ultimi 30 anni. Oggi i dati ci parlano di oltre 1 milione di nuclei monogenitoriali in cui sia presente almeno un figlio minore», commentano dal sindacato Adl. «Non si tratta di genitori vedovi, ma la componente prevalente è formata da genitori single e in particolare madri sole. La normativa tutela solo una parte della società lasciando fuori una parte importante di famiglie che invece hanno sicuramente bisogno di un sostegno da parte dello Stato. Questa causa vinta per noi rappresenta un tassello importante nel percorso per il riconoscimento dei diritti delle famiglie più fragili e in particolare delle donne che quotidianamente devono affrontare tutte le difficoltà derivanti dal crescere i figli da sole». Dal sindacato spiegano che l'obiettivo è più ambizioso e va al di là di vincere i contenziosi. «La nostra battaglia non si ferma con queste due vittorie ma mira a modificare la Legge e per questo invitiamo tutte le persone che hanno subito questa discriminazione a rivolgersi ai nostri sportelli per presentare causa all’Inps»