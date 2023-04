Ascom Padova, bilanci approvati all'unanimità e numeri ancora in crescita

Sarà pur vero che i numeri non dicono tutto, ma sicuramente dicono molto e, soprattutto, non mentono. Così, sapere che nel corso del 2022 sono stati ben 123 i nuovi soci di Ascom Confcommercio Padova con un saldo attivo di 69, che la formazione ha erogato 12mila ore formando 4.200 allievi e coinvolgendo 1.500 aziende e, ancora, che i bilanci consuntivo e preventivo sono in ordine (ed infatti sono stati approvati all’unanimità), è il modo forse più “neutro” per confermare quanto il presidente Patrizio Bertin ha sottolineato nel corso della sua ampia relazione: «L’Ascom Confcommercio - ha detto - è un’associazione importante, affidabile, concreta e autorevole». Dunque: un’associazione punto di riferimento nel quadro dell’imprenditoria padovana.

Ha spaziato un po’ su tutto Bertin, dalla crisi che ha investito il terziario di mercato dapprima alle prese con la pandemia (caratterizzata dalle chiusure) e poi con la guerra (e con i rincari dell’energia), sciagure dalle quali il settore si sta rialzando con fatica: «I volumi d’affari sono anche cresciuti mediamente di un 15%, ma i margini si sono talmente ridotti che un buon 30% delle imprese manifesta difficoltà». Ovviamente Pnrr, fisco, difficoltà a trovare manodopera, alcuni dei temi di carattere generale mentre piano del traffico, parcheggi, infrastrutture sono stati gli accenni sul piano più strettamente territoriale. Ad ascoltare la sua relazione e a votare i bilanci, in una sala consiglio completamente rinnovata sotto il profilo estetico, sono intervenuti i rappresentanti delle categorie e del territorio.