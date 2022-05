Ater, 900mila euro per recuperare settanta alloggi sfitti

ATER Padova prosegue l’attività di conservazione e miglioramento del proprio patrimonio immobiliare. L’azienda ha infatti recentemente avviato un importante programma di recupero di 70 alloggi sfitti di proprietà sparsi in tutto il territorio comunale.

Ristrutturazione

Dopo un’attenta ricognizione e valutazione degli immobili di proprietà, l’azienda ha posto in essere tutte le procedure necessarie per riqualificare gli alloggi liberi che necessitavano di interventi urgenti al fine di soddisfare le numerose richieste di abitazioni. Un’operazione fortemente voluta dal Presidente Tiberio Businaro che dichiara: «Questo tipo di iniziativa darà una importante risposta alla domanda di alloggi ai nuclei famigliari in graduatoria». I lavori di ristrutturazione, per un importo complessivo di circa 900 mila euro, sono già stati affidati e saranno realizzati grazie ai finanziamenti regionali e fondi propri ATER.

Alloggi

Gli interventi che si concluderanno entro la prossima estate, prevedono l’adeguamento degli impianti, l’eventuale sostituzione di caldaia oltre a tutte le riparazioni necessarie per rendere assegnabili gli alloggi. «L’obiettivo dell’A.T.E.R di Padova è quindi di ridurre il più possibile il numero degli alloggi sfitti assicurando adeguata dimora alle famiglie. Un percorso che l’azienda perseguirà pianificando in futuro altri interventi simili», conclude Businaro.