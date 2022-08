10 milioni di euro di bolletta elettrica per gli alberghi delle Terme: il dato shock

Ammonterà a circa 10 milioni di euro la bolletta energetica che si troveranno a pagare i singoli albergatori di Abano e Montegrotto: stando alle proiezioni, rispetto all’attuale costo dell’energia elettrica, la proiezione di costo per i due mesi estivi di luglio e agosto ha un valore a 7 zeri.

Aumenti

Commenta in merito Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto: «Si tratta di un valore più che raddoppiato rispetto agli ultimi anni e che incide per il 17% sui ricavi lordi totali dei due mesi. Negli ultimi mesi, in cui il caldo torrido imponeva l’uso dei condizionatori in tutte le stanze, oltre a tutti i consueti elettrodomestici ed al normale utilizzo della corrente da parte della numerosa clientela della bella stagione, non si è certamente potuto limitare l’uso dell’energia elettrica. Nulla di più o di meno rispetto agli anni scorsi, però. Eppure le bollette sono più del doppio, proporzione che ovviamente non ci siamo ancora sentiti di applicare sui nostri listini che, per lo più, sono rimasti uguali o simili al periodo pre-covid, nonostante tutto. A queste condizioni, con queste modalità e su queste cifre, non è possibile continuare a fare impresa. Non si riesce a ricavare quella marginalità che tanto ci sarebbe utile nei periodi in cui il mercato torna a sorriderci, come questo e, assolutamente, non ci consente di recuperare un po’ di dignità finanziaria dopo l’ultimo orribile biennio. Chiediamo un intervento da parte delle istituzioni che ci consenta di rimanere a galla nella complessità del periodo, un momento in cui non riusciamo a pagare le utenze e stiamo bloccando gli addebiti automatici. È una situazione senza senso, nella quale ci sentiamo assolutamente soli e in cui da soli, appunto, non riusciamo a trovare una soluzione.

16 euro al giorno

Molte delle nostre aziende stanno cercando di transitare verso l’autoproduzione green, ma anche per questa servirà del tempo, la disponibilità delle maestranze, gli adeguamenti necessari e, anche in questo caso, i costi sono alti. Abbiamo calcolato che per ogni cliente, il costo della sola bolletta energetica è di 16 euro al giorno. Fino allo scorso anno ci aggiravamo intorno agli 8 euro o poco meno, mentre ora si supera il doppio, appunto. Si tratta di costi che ci troveremo costretti a trasferire sui consumatori finali per non correre il rischio di far fallire le imprese. Ma con prezzi più alti siamo sicuri di poter essere ugualmente attrattivi per i nostri clienti? Saranno prezzi appetibili che condurranno ugualmente gli ospiti da noi e che ci consentiranno di mantenere gli stessi numeri, le stesse presenze e, di riflesso, gli stessi collaboratori? Soprattutto se a queste cifre vanno ad aggiungersi anche quelle del gas, dell’acqua e dei rifiuti. Riteniamo, poi, immorale che anche le entrate fiscali per il Governo siano aumentate assieme al costo dell’energia. Questa situazione che segue a una politica nazionale energetica fallimentare, non può ricadere ancora una volta sulle spalle di aziende e cittadini. Aspettiamo a breve delle risposte e nell’attesa già anticipiamo la circostanza che molte imprese non riusciranno a pagare le bollette di questi due mesi estivi».