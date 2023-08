L'aumento di case per turisti "inguaia" single e studenti

Cresce sempre più la richiesta di appartamenti per turisti nella città del Santo. Una buona notizia per coloro che affittano le stanze e gli appartamenti, che sta condizionando il mercato sia degli affitti che delle vendite. Più in difficoltà si trovano gli tudenti e i lavoratori single visto che gli affitti brevi per turisti interessano infatti per il 55% dei monolocali e il 30% dei bilocali. Più dell'80% di questi sono a disposizione dei turisti soprattutto in centro storico e nelle zone limitrofe.

Come riporta RaiNews a Padova è aumentata del 32% in poco più di un anno la disponibilità di appartamenti per gli affitti brevi destinati ai visitatori. Solo Verona e Venezia registrano un dato superiore a quello della città del Santo. Sono poco meno di un migliaio di appartamenti registrati sulla piattaforma Airbnb.