Aurora, l'anti zanzare padovano fa il suo esordio nelle più importanti fiere europee

Non poteva che avere origine in Veneto, già culla dell’ormai mitico zampirone, il nuovo ausilio “Aurora Mosquitos go away”, un “allontana zanzare”, frutto di sinergia “made in Italy” e che sarà ufficialmente presentato ad “Interclean”, fiera in programma ad Amsterdam dal 10 al 13 Maggio prossimi.

Partnership

La soluzione nasce dalla collaborazione fra l’azienda veneta Idrobase Group srl, leader nella micronizzazione dell’acqua e la romagnola Bleu Line srl specializzata in prodotti per la disinfestazione ed il controllo dei parassiti.

Idea

L’idea è semplice: ampliare le opportunità del “fungo” Aurora prodotto dall’azienda di Borgoricco nel padovano, abbinando al comfort del raffrescamento all’aria aperta, quello della difesa dai fastidiosi insetti soprattutto nelle sere d’estate. L’obbiettivo è raggiunto, grazie alla miscelazione di un repellente naturale nella nebulizzazione idrica, diffusa con cadenza regolare e che garantisce sensazione di benessere, nonostante la calura; ciò nell’assoluta garanzia per la salute umana.

Fiere

«Come spesso accade –commenta Bruno Ferrarese, Co-presidente di Idrobase Group –le idee di successo nascono da semplici intuizioni, frutto della capacità di ascolto delle esigenze anche latenti di un cliente evoluto. A ciò aggiungiamo la collaborazione con un’azienda nazionale, consolidando quel “made in Italy”, che ci permette di operare con successo sui mercati della competizione globale, oggi resa ancora più difficile dalle contingenze pandemica e bellica». Nel solo mese di Maggio, Idrobase Group sarà presente, con prodotti diversi, in altri 4 importanti appuntamenti fieristici a Stoccarda, Bologna, Monaco di Baviera ed Utrecht.