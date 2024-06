Auto, mercato ancora in flessione: anche maggio dati negativi

Come ormai da mesi, il comparto dell'auto, anche a maggio ha confermato di essere in forte flessione: -6,6% a livello nazionale, -6,77% a livello veneto e -10,18% a livello provinciale.

La situazione potrebbe migliorare con l'arrivo degli incentivi ecobonus, attesi da sei mesi (ed è stato questo reiterato "effetto annuncio" il principale fattore che ha convinto gli automobilisti a rimanere "alla finestra"), la speranza è che ci sia una robusta inversione di tendenza. "Fiduciosi lo siamo sempre - sottolinea Massimo Ghiraldo di Ascom - però siamo anche preoccupati per quel che è successo lo scorso 3 giugno, primo giorno dell'apertura delle prenotazioni sulla piattaforma del ministero, quando in poche ore sono andate esaurite le risorse, ovvero qualcosa come 201 milioni di euro, destinati alle auto nella fascia con emissioni 0-20 gr/km di CO2, sostanzialmente i veicoli a trazione esclusivamente elettrica".

La preoccupazione di Ghiraldo è quella di tutto il comparto: se da un lato si dovrebbe festeggiare la risposta immediata e consistente verso l'elettrico, dall'altro appare quantomeno strano che improvvisamente si sia manifestato un gradimento eccezionale per una tipologia di vetture che solo in minima parte avevano usufruito degli Ecobonus 2022 e 2023. "Come rappresentanza nazionale - spiega il presidente dei concessionari dell'Ascom Confcommercio di Padova - abbiamo chiesto che le amministrazioni competenti approfondiscano un fenomeno che riteniamo del tutto anomalo e, a nostro giudizio, non in linea con quanto si proponeva l'intervento del governo, ovvero favorire cittadini e imprese. Così invece si rischia di tagliare fuori proprio quelli che si voleva avvicinare alla transizione green".