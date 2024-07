La banca motore del territorio padovano

Con più di 160 filiali e più di 280.000 clienti, Volksbank è la Banca regionale di riferimento per il territorio del Nord-Est d’Italia.

Come Banca regionale radicata nel Nord Est, Volksbank crede che la vicinanza al cliente sia il fattore che la contraddistingue e che permette di contribuire a far crescere il territorio anche a Padova e provincia.

Volksbank è presente in questa zona dal 2015, ne conosce bene il tessuto economico, sociale ed imprenditoriale. Per questo sa proporre le giuste soluzioni attraverso una consulenza altamente professionale e personalizzata.

Michele Bonesso è il Direttore dell’Area di Padova, che conta otto filiali, un Centro Private e un Centro Corporate. "Volksbank supporta da sempre i territori in cui affonda le radici. L'impegno sociale è diventato un ulteriore indirizzo strategico con il Piano industriale “I-mpact 2026” che dà continuità all'operato e consolida il benessere della comunità.

Cosa vuol dire essere una Banca motore del territorio?

"Sentire la responsabilità di essere un partner finanziario presente, affidabile e competente per le famiglie e le imprese della provincia di Padova. I nostri investimenti sulle strutture e sulle persone hanno obiettivi di lungo termine e questo si riflette positivamente anche nel rapporto di fiducia che abbiamo con la nostra clientela, a cui offriamo un servizio di consulenza approfondito e su misura."

Come lo interpreti nel tuo lavoro?

"Con l’impegno e la disponibilità a raccogliere ed ascoltare le richieste che la clientela esprime, trovando soluzioni personalizzate con competenza e professionalità.

Cerco di costruire all’interno dei nostri team un clima sereno che possa essere percepito anche dai clienti in modo da raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci diamo mantenendo equilibrio e serenità."