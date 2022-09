Banca Patavina: «Autunno caldo, ma supporteremo meglio famiglie e imprese»

«Sarà un autunno che metterà a dura prova il nostro sistema socio-economico e che ci costringerà a trovare soluzioni per tenere vivo e vitale il tessuto imprenditoriale veneto, che in questi mesi aveva ritrovato slancio e opportunità e che ora guarda al futuro con preoccupazione». Il Direttore generale di Bcc Patavina, Gianni Barison (in foto in basso), sintetizza in questi termini i timori legati all’incertezza sull’approvvigionamento e i costi delle materie prime e dell’energia, che mettono a repentaglio la crescita preventivata a livello non solo globale, ma anche locale dopo la pandemia.

Mercati

«Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato da forte incertezza e da una marcata volatilità dei mercati, alle quali sono seguiti l'incremento dei livelli di inflazione e della curva dei tassi di interesse- afferma Barison. Inoltre gli eventi bellici in Ucraina hanno alterato la stabilità economica e politica dell’Europa intera, sommandosi all'incertezza causata dal proseguo degli effetti della pandemia legata al Covid». Proprio in questo scenario geopolitico delicato e profondamente instabile si sono verificati eventi atmosferici estremi (siccità, incendi, grandinate) con effetti negativi che si sono riverberati sull’agricoltura e sulla filiera collegata. A questo si sono aggiunti gli effetti non positivi legati alla crisi di Governo.

Lo scenario

«In Veneto questi effetti non sono stati indolori- rilancia Barison. In questo contesto, in cui peraltro l'economia su scala locale e regionale stava segnando momenti di ripresa, la nostra Banca ha continuato a registrare una crescita sul fronte commerciale, che si è accompagnata ad un miglioramento tecnico riferito ai servizi resi alla base sociale e alla clientela, ma anche al territorio e al tessuto socio-culturale in cui opera la Bcc. Tra l’altro - analizza il direttore - Banca Patavina è stata collocata nella classe di rischio migliore tra le Bcc italiane affiliate alla capogruppo Iccrea e connotata come “Banca Verde”. La solidità e la capacità di supportare al meglio la nostra clientela e il nostro territorio ci consentono, anche in uno scenario incerto e non favorevole in premessa, di guardare al futuro con una certa dose di ottimismo. Saremo vicini anche in questa occasione alle famiglie, alle Istituzioni, alle imprese piccole e medie, ovvero alla spina dorsale della nostra economia veneta».