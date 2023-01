Da Banca del Veneto Centrale un bando per gli studenti meritevoli figli dei suoi soci

Banca del Veneto Centrale, con l'intento di rafforzare il legame con le famiglie che costituiscono la propria compagine sociale ha pubblicato il tradizionale bando per l’assegnazione dei “Premi allo studio” a favore degli studenti che si sono particolarmente distinti per l’impegno e i brillanti risultati conseguiti presso istituti superiori e facoltà universitarie.

Bando

Il bando, coerentemente con le finalità generali di promozione sociale e culturale dell’istituto di Credito Cooperativo, si inserisce nel quadro delle incentivazioni di carattere extra-bancario, andando incontro alla necessità di sostenere lo studio e di condividere con i giovani l’importanza dell’istruzione e il grandissimo valore che essa riveste per la crescita economica, sociale e culturale del territorio.

Domanda

Possono presentare domanda di concessione esclusivamente i giovani soci e i figli dei soci di Banca del Veneto Centrale, che abbiano conseguito nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, presso una scuola pubblica o equiparata, un diploma di scuola media superiore con votazione minima di 80/100, oppure che si siano laureati nel periodo compreso tra l’1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022, riportando una votazione pari o superiore a 100/110.

Soci

Il bando prevede l’assegnazione di incentivi economici individuali da 250 a 800 euro che verranno versati, per la parte prevista, in conto corrente. Al fine di incentivare la previdenza complementare tra i giovani, una parte del riconoscimento sarà devoluta sotto forma di versamento iniziale su una posizione previdenziale intestata ai premiati sul fondo pensione aperto “Pensplan Plurifonds”.

Form

I candidati dovranno presentare domanda compilando l’apposito form, pubblicato nella sezione dedicata ai soci del sito internet www.bancavenetocentrale.it, entro il giorno 31 gennaio 2023, allegando i documenti richiesti. Le domande incomplete per mancanza di dati e/o documenti richiesti e le domande pervenute oltre i termini di scadenza indicati non saranno prese in considerazione.