La padovana Corvallis e Finastra partner per la trasformazione digitale delle banche italiane

Finastra, fornitore globale di applicazioni software e marketplace finanziari, ha annunciato la sua partnership con Corvallis, Gruppo Tinexta, fornitore leader di servizi IT nel settore finanziario italiano, per supportare le banche italiane nel loro percorso di trasformazione digitale. Con Essence di Finastra, una soluzione SaaS distribuita sul cloud tramite Microsoft Azure, i clienti di Corvallis possono aggiornare i loro modelli di business, abbracciare nuove innovazioni e adattarsi rapidamente alle richieste dei loro clienti.

Partnership

«L'adozione del cloud sta diventando sempre più significativa in Italia per tutte le istituzioni finanziarie», ha dichiarato Roberto Casalini, Digital Tech Business Line Director di Corvallis. «Questo sta portando maggiore efficienza e flessibilità al settore, consentendo alle banche di scalare in base alle esigenze, ottimizzare le risorse e migliorare la sicurezza. L'implementazione di Essence darà loro la possibilità di trasformare rapidamente le loro operazioni a costi ridotti, fornendo ai loro clienti le esperienze end-to-end, personalizzate e senza soluzione di continuità che si aspettano. Soprattutto, Finastra aiuterà i nostri clienti a raggiungere il successo, oggi, domani e sempre».

Essence

Essence è una soluzione di digital banking di nuova generazione, basata sul cloud, che combina funzionalità sofisticate e tecnologie avanzate per aumentare l'agilità aziendale, ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa. Basata su un'architettura aperta e integrata con FusionFabric.cloud, la ricca, ampia e profonda funzionalità di Essence per il retail e il commercial banking consente agli istituti di distribuire rapidamente prodotti e servizi leader di mercato. Le banche possono anche utilizzare il modulo Retail Analytics di Finastra, che offre una visione a 360° e trasforma i dati grezzi in informazioni utili. Corvallis fornisce competenze di implementazione e soluzioni complementari, come quelle per l'antiriciclaggio (AML), i pagamenti e i regolamenti e la gestione delle frodi. «Il mercato italiano dei servizi finanziari è unico, quindi avevamo bisogno di un partner con una forte conoscenza dei processi bancari e delle normative locali, oltre a una profonda esperienza nell'implementazione e nella fornitura» ha dichiarato Saraswathy Parthasarathy, COO, Universal Banking di Finastra. «La collaborazione con partner fidati ed esperti è fondamentale per la crescita e il successo di Finastra. Con oltre 30 anni di esperienza nel supporto alle istituzioni finanziarie italiane, crediamo che Corvallis abbia le competenze necessarie per fornire la nostra soluzione a un più ampio bacino di banche italiane, attraverso una customer experience fluida e senza interruzioni». Il primo cliente comune di Finastra e Corvallis sarà operativo a breve.

Finastra

Finastra è un fornitore globale di applicazioni software e mercati finanziari. Ha lanciato la principale open platform per l'innovazione, FusionFabric.cloud, nel 2017. Aiuta le istituzioni di tutte le dimensioni, fornendo soluzioni e servizi software pluripremiati per prestiti, pagamenti, Treasury & Capital Markets e Universal Banking (Retail, Digital e Commercial Banking) supportando le banche nelle relazioni bancarie dirette e nella loro crescita attraverso canali indiretti, come la finanza incorporata e Banking as a Service. Il suo approccio pionieristico, il suo impegno nell’open finance e nella collaborazione fanno si che Finastra sia considerata affidabile da circa 8.600 istituzioni, tra cui 90 delle 100 principali banche del mondo.

TinextaCyber

TinextaCyber (Tinexta Group) è il polo italiano della cybersecurity con forti competenze verticali e soluzioni custom proprietarie per la mitigazione e la governance dei rischi legati alla sicurezza digitale. Con servizi basati in Italia e nel rispetto della compliance EU in ambito di data residency, data protection e GDPR, la società assiste i clienti con attività specializzate di assessment e advisory e si occupa del design, development ed integration delle soluzioni, curandone anche il monitoring e management. L’azienda agisce con e attraverso le società controllate Corvallis, Swascan e Yoroi. In particolare, Corvallis ha una lunga esperienza come fornitore di soluzioni ad alto valore e su misura per i grandi progetti di aziende finanziarie e non solo; Swascan, innovativa startup italiana nonché ideatrice e titolare della piattaforma Cloud Security Testing, è un punto di riferimento per le PMI in tema di sicurezza informatica e di compliance normativa; Yoroi fornisce sistemi integrati adattivi e dinamici di difesa cibernetica a chi desidera prevenire i rischi o ridurre i danni da possibili attacchi informatici. Attraverso il polo cyber le tre società garantiscono la sicurezza delle aziende clienti con soluzioni per la mitigazione e la governance dei rischi derivanti dai cyber attacchi, rendendo le aziende sempre più competitive.

Corvallis

Corvallis (Tinexta Group) è uno dei leader italiani del settore Information Technology, con un’offerta specifica rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi e alle pubbliche amministrazioni. Oltre 30 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento hanno permesso il consolidamento di un modello di business focalizzato sulla condivisione di strategie ed opportunità dei Clienti, che si arricchisce del patrimonio consolidato di competenze e pone una costante attenzione all’evoluzione tecnologica con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni altamente innovative, supportando la digitalizzazione e con lo scopo di aumentare la compliance e la sicurezza con cui i propri clienti svolgono le proprie attività. Con le sue soluzioni, Corvallis è diventata parte integrante di Tinexta Cyber, primo Polo Italiano della Cyber Security e parte del Gruppo Tinexta, ampliando la sua offerta grazie ai servizi di Advisory, Implementation Services e Managed Security Services.