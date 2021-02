Confartigianato: approvato il bando imprenditoria femminile per il 2021

«Torna, puntuale anche quest’anno, il bando della Regione Veneto finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile con delle novità: un fondo di un milione e mezzo di euro e contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature di fabbrica, nuovi mobili, opere edili, murarie, impiantistiche, software, brevetti, licenze fino ad un massimo del 40 per cento della spesa sostenuta (era il 30% nel precedente bando)». A dirlo è Anna Parpagiolla, presidente del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Imprese Padova.

Componente di genere

«La componente di genere nell’artigianato padovano è di rilievo -spiega la Presidente- La provincia conta infatti 7476 imprenditrici artigiane. Rappresentano il 22% del totale degli imprenditori artigiani, un’incidenza, questa, leggermente superiore al dato nazionale (21,4%). Considerando il Veneto, Padova risulta essere la provincia con il maggior numero di imprenditrici». «In questo anno caratterizzato dal Covid-19, pandemia che ha colpito in modo particolare le donne imprenditrici -prosegue- è davvero importante che la Regione Veneto abbia velocemente messo in campo questo strumento molto utile ed apprezzato dalle nostre imprenditrici. Sulla scorta delle esperienze fatte sulla base delle edizioni precedenti, Confartigianato Imprese Veneto ha aperto un dialogo con la Regione proponendo miglioramenti in modo da ampliare la platea delle possibili beneficiarie, incrementare le voci di spese (tra le quali figura l’inserimento delle spese per opere edili e murarie) e aumentare la percentuale del contributo a fondo perduto (portata al 40%). Ora -conclude Parpagiolla- attraverso Confartigianato Imprese Padova, daremo la massima diffusione all’opportunità e accompagneremo le nostre aziende alla presentazione delle domande che saranno esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. La fase di compilazione sarà attiva dalle ore 10 di martedì 9 febbraio 2021 alle ore 12 di mercoledì 24 febbraio 2021 e quella di presentazione dalle ore 10 di martedì 2 marzo 2021 fino alle ore 17 di giovedì 4 marzo 2021. Il bando sarà disponibile nel sito della Regione nell’apposita sezione Bandi-Avvisi-Concorsi».