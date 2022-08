Dal Piemonte a Pontelongo via treno: il viaggio delle barbabietole da zucchero (grazie a Interporto)

Metrocargo Italia (“Metrocargo” o “la Società”), operatore di trasporto multimodale che collega quotidianamente l’Italia alla Francia attraverso Ventimiglia, annuncia il nuovo servizio multimodale per il trasporto di barbabietole per la Cooperativa Produttori Bieticoli COPROB-Italia Zuccheri, unico produttore di zucchero in Italia che, grazie alla sua filiera biologica, ha riportato la coltivazione della barbabietola anche in Piemonte e Lombardia.

Zuccherificio

Il traffico riguarda, nello specifico, circa 12mila tonnellate di barbabietole coltivate su oltre 300 ettari nelle province di Alessandria e Pavia che, nei mesi di agosto e settembre, vengono trasportate con un treno intermodale dal Piemonte al Veneto su una relazione di circa 350 km. Si tratta, nello specifico, di 5 treni a settimana che rappresentano l’alternativa a 50 mezzi su gomma. Metrocargo offre al Cliente il servizio completo “door to door”, inclusivo della fornitura delle casse mobili idonee al trasporto di questo tipo di merce, del trasporto camionistico di Primo e Ultimo miglio, del trasporto ferroviario - tra Rivalta Scrivia (Alessandria) e l’Interporto di Padova, collegamento operato dall’operatore Medlog Transport & Logistics - nonché del monitoraggio puntuale del flusso di trasporto. Dal terminal padovano le casse mobili raggiungono il vicino zuccherificio a Pontelongo su strada, limitando così a pochi chilometri la tratta via camion. Il ricorso al trasporto intermodale va a vantaggio sia della regolarità di flusso delle barbabietole all’impianto di trasformazione, sia dell’ambiente, perché si evitano i viaggi dei mezzi su gomma per centinaia di chilometri tra il Piemonte e il Veneto. Commenta Melania Molini, General Manager di Metrocargo Italia: «Siamo entusiasti di aver contribuito in maniera decisiva allo spostamento su ferrovia di questo traffico, dando nuovamente esempio della capacità di Metrocargo di innovare il settore della logistica conciliando le esigenze delle aziende con la sostenibilità ambientale». Aggiunge Alessandro Cappelli, Responsabile della Programmazione di COPROB: «Solitamente il nostro raggio medio ponderale di approvvigionamento si aggira sugli 80 km per ciascuno stabilimento, ma per la Cooperativa è fondamentale poter assicurare agli agricoltori la possibilità di coltivare barbabietola da zucchero. Questo progetto ci consente di estendere il nostro bacino riducendo al minimo l’impatto ambientale».

Barbabietole

La barbabietola da zucchero, che assorbe CO2 come un bosco a parità di superficie, ricopre un ruolo fondamentale all’interno di una corretta rotazione perché migliora la fertilità dei terreni e consente una miglior produzione delle colture in successione. Grazie all’implementazione della filiera biologica da parte di COPROB-Italia Zuccheri è stato possibile riportare questa coltura in regioni dove si era persa a causa della chiusura degli stabilimenti e oggi circa 30 aziende agricole del pavese e dell’alessandrino hanno la possibilità di ampliare la rotazione con vantaggi agronomici, ambientali e di marginalità. «Medlog Italia è convinta che il trasporto combinato, anche su tratte di media percorrenza, sia la soluzione più sicura, affidabile e sostenibile per il trasporto delle merci. Ringraziamo Metrocargo Italia per aver scelto la nostra offerta e lieti di avere iniziato con loro un percorso di partnership orientato allo sviluppo dell’intermodalità» aggiunge Simone Tintori, Direttore BU Intermodale di Medlog Italia. «Siamo lieti di aver supportato Metrocargo e COPROB nella scelta di questo servizio intermodale e della collaborazione già esistente con Medlog. Spero che questo trasporto innovativo possa portare vantaggi consistenti al Cliente e alla filiera» sottolinea Fortunato D'Agostino, Amministratore Delegato di Rail Hub Europe (RHE). «Interporto Padova è molto contento di questa partnership con Metrocargo Italia e Medlog che permette di allargare anche al settore agricolo l’uso del trasporto intermodale, intrinsecamente più sostenibile del tutto strada. Ancora una volta il nostro interporto dimostra la sua flessibilità e capacità di venire incontro in tempo reale alle più diverse necessità degli operatori logistici» conclude Franco Pasqualetti, Presidente di Interporto Padova.