Asta pubblica per la vendita di un immobile nel condominio Zip di Corso Stati Uniti

Asta pubblica per la vendita dell'unità immobiliare di proprietà della Provincia di Padova situata al quinto piano del Condominio ZIP in Corso Stati Uniti n. 14/D a Padova. L'immobile destinato a ufficio ha una superficie catastale di 451 mq, è sito al quinto piano di un edificio risalente agli anni '80 e attualmente è libero.

Liquidazione

«La ZIP - ha detto Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova - è in fase di liquidazione dopo aver completato la sua "mission" urbanizzando tutte le aree disponibili, favorendo la fase dell'industrializzazione, accompagnando l'evoluzione tecnologica, agevolando la vocazione al terziario, sfruttando appieno la sua centralità geografica. L'immobile che andrà all'asta è in una posizione di interesse generale a servizio della zona industriale, raggiungibile attraverso la tangenziale est della città ed in posizione comoda al casello autostradale di Padova Est. La tipologia edilizia dell'unità è quella tipica di "ufficio strutturato" che permette una maggiore flessibilità nella suddivisione ed organizzazione degli spazi interni. Di fatto la distribuzione interna dei locali è stata realizzata con pareti attrezzate, "pareti mobili" e pannelli in cartongesso rifiniti al civile e tinteggiati».

Base d'asta

Il prezzo a base d'asta è di 400mila euro. Il bene è alienato a corpo e l'offerta dovrà essere migliorativa rispetto all'importo a base d'asta. Sarà preferito il contraente che offrirà il prezzo più elevato, purché superiore a quello posto a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presentata una sola offerta valida. L'asta pubblica si svolgerà il 1 giugno 2021, alle ore 12.00, presso la sede della Provincia di Padova, in Piazza Bardella 2 a Padova. Gli interessati potranno prendere visione dell'unità immobiliare in parola, previo appuntamento, nei giorni stabiliti dalla Provincia di Padova. La visione della documentazione relativa all'immobile posto in vendita potrà essere effettuata previo accordo con l'Ufficio Patrimonio della Provincia di Padova, in Piazza Bardella 2 a Padova, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30; il lunedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. «L'operazione - ha concluso il vicepresidente Vincenzo Gottardo, delegato al Patrimonio - rientra in una pianificazione che prevede l'alienazione di alcuni immobili non più attinenti all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, al fine di recuperare le maggiori risorse possibili per il finanziamento delle spese di investimento in materia di viabilità provinciale ed edilizia scolastica. E' altresì costante l'impegno per assicurare la massima redditività dei beni concessi in locazione tramite l'aggiornamento e la rinegoziazione dei canoni, al fine di recuperare più risorse possibili per l'autofinanziamento delle attività e degli investimenti dell'Amministrazione Provinciale. Anche nel versante spesa, rimane costante l'impegno volto alla razionalizzazione dei costi, con proposte volte ad un maggior risparmio sugli affitti delle locazioni passive».

Asta pubblica

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà spedire un plico, contenente la domanda di partecipazione all'asta pubblica e la ricevuta di pagamento della somma di 40mila euro a titolo di cauzione, nonché una busta contenente l'offerta economica, a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: "Provincia di Padova, Piazza Bardella 2, CAP 35131, Padova", o consegnarlo a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Padova, in Piazza Bardella 2 a Padova, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30; il lunedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00. Sul plico dovranno essere riportate le generalità e l'indirizzo del mittente e la dicitura "ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE IN CORSO STATI UNITI A PADOVA". I plichi contenenti le offerte dei partecipanti alla gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2021. Il bando è pubblicato nel sito della Provincia di Padova al seguente link https://www.provincia.pd.it/asta-pubblica-vendita-di-immobile-corso-stati-uniti-padova-scadenza-31-maggio . Per maggiori informazioni si può contattare il servizio Gestione del Patrimonio tel. 049/8201518 - patrimonio@provincia.padova

.it