Benzina alla stelle, per Ascom è colpa del "cartello col prezzo medio"

La media nazionale della benzina ha raggiunto 1,85 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 1,69 euro al litro, ma parlare di speculazione pare quasi proibito. Proprio nel momento in cui molti italiani si muovono per le vacanze, i prezzi al distributore sono schizzati alle stelle. E di chi è la colpa? Per Ascom il motivo è dato dall'obbligo di esporre il “cartello del prezzo medio dei carburanti”, che invece di aiutare secondo alimenterebbero “confusione”.

«Sarà una coincidenza, sarà come dicono gli esperti che si tratta di costi industriali, ma dal 1° agosto, giorno d’esordio del cartello, il prezzo medio, almeno in Veneto, è costantemente salito.

Inoltre, a dimostrazione che il provvedimento, oltre che essere di scarsa utilità per chi fa il pieno, sia anche un pesante e non meritato balzello ai danni dei benzinai, c’è la questione delle ferie. La normativa - spiega il presidente benzinai dell’Ascom Confcommercio, Antonio Belluco - non è chiarissima in materia di impianto col gestore in ferie ma col self service operativo.Semplificando: a rigor di norma il benzinaio che si è concesso una settimana di ferie ma che nel suo impianto mantiene in funzione il self service, ogni mattina dovrebbe tornare per aggiornare il prezzo medio». Non ultimo, ci si gioca la carta del cartello manuale che metterebbe a rischio le ferie. «Purtroppo - continua Belluco - siamo in presenza di cartelli “manuali” per cui un controllo a distanza non è possibile. Quindi: se non vogliamo rinunciare alle ferie, o sospendiamo anche il self service (con un danno ovvio ai danni degli automobilisti) o rischiamo la sanzione». E mentre in Figisc Ascom Confcommercio si attende il giudizio del Consiglio di Stato al quale l’associazione dei benzinai si è appellata, Belluco non può non sottolineare che «si è montata una caccia alle streghe per giustificare il ripristino delle accise».