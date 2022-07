Bertin, Ascom: «Draghi, incondizionata fiducia»

Sono tanti gli attestati di stima rivolti al Premier Draghi durante questa ennesima crisi di governo. Una spinta ad andare avanti è arrivata da sindaci ed esponenti dell'imprenditoria e dell'industria. Anche Ascom si unisce a questo coro.-

Draghi

«Whatever it takes, tutto ciò che serve, compreso il fatto che noi presidenti delle associazioni di categoria si scenda a Roma per dire a Mario Draghi, che gode della nostra incondizionata fiducia, che non è il momento di mandare il Paese in malora per l'insipienza di chi, come chi guida i M5S, per un pugno di voti, è disposto a svendere 60 milioni di italiani». Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova e presidente di Confcommercio Veneto è deciso: «Alle organizzazioni presenti in Camera di Commercio a Padova proporrò di stilare un documento di pieno sostegno al Presidente del Consiglio che è l'unica figura, in questo momento, che possiamo spendere sul consesso internazionale. D’altra parte, non si capisce come possa essere un termovalorizzatore a condizionare un'azione di governo alle prese con la recrudescenza della pandemia, il debito pubblico alle stelle, la crisi energetica incombente, le bollette che non lasciano spazio ai consumi, la guerra alle porte di casa, l'inflazione che a Padova è all'8,6%, la siccità e la crisi alimentare. Ebbene, nonostante tutto questo e, soprattutto, se tutti gli italiani non fossero le vittime predestinate delle scelte di chi sta anteponendo il proprio esclusivo interesse a quello di tutto il Paese, sembrerebbe di assistere ad una commedia che se non fosse tragica sarebbe quasi da ridere».

Lealtà

«Ovviamente - conclude Bertin - Draghi ha tutto il diritto di chiedere ai partiti che lo sostengono una lealtà che non duri lo spazio di un mattino, ma io spero, così come 17 mesi fa si è assunto l'onere di rimettere in carreggiata un Paese che altri avevano messo all'angolo, che ancora una volta, da autentico statista (categoria della quale, peraltro, si erano perse le tracce decenni orsono), continui la sua azione risanatrice a beneficio di imprese e famiglie».