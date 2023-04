Bertin incontra Fitto: «Necessario adeguamento strutturale Pnrr»

«Al ministro Raffaele Fitto ho ribadito che si rende necessario un adeguamento strutturale del Pnrr». A margine del Forum Confcommercio di Roma, al quale ha partecipato assieme al direttore generale Otello Vendramin, il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, ha approfittato di una pausa dei lavori per un breve scambio di valutazioni col ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr su quello che è un tema che più preoccupa il mondo del terziario di mercato.

Pnrr

«Come avevo avuto modo di dire nel corso dell’assemblea della nostra associazione di lunedì scorso - ha detto Bertin - serve uno straordinario impegno sul versante della sua governance, così come per bandi e semplificazioni, per il reclutamento di personale e per l'assistenza tecnica agli enti locali. La verità è che non abbiamo molte alternative: c’è la necessità di fare bene, anche se velocemente, perché il Pnrr è un'opportunità irripetibile per rendere il nostro Paese più moderno, efficiente e aperto alle novità». Un ragionamento che Bertin ha allargato alla nostra regione e alla nostra provincia per le quali il Pnrr è l'occasione per rilanciare il settore del turismo e, in generale, il terziario di mercato «da noi particolarmente importanti».