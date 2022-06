È nato BikeScan365: il marketplace per appassionati di ciclismo dove comprare e vendere bici usate

BikeScan365.com è un portale semplicissimo. Privati e rivenditori possono iscriversi gratuitamente con il proprio indirizzo email scegliendo un nome utente e una password (potete registrarvi qui: https://www.bikescan365.com/register/).

Abbonamento

I negozi hanno poi la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per pubblicare un numero più elevato di annunci ed avere un supporto commerciale dedicato (qui trovate le varie opzioni di abbonamento: https://www.bikescan365.com/abbonamenti/). Nel sito si trovano tutti i tipi di bici di fascia media e alta, tra i quali mountain bike, bici da corsa, gravel ed e-bike. È possibile cercare una specifica bici in vendita grazie al motore di ricerca intelligente indicando tipologia, marca o anno di produzione. Iscrivendosi, ci si può mettere in contatto direttamente con il venditore per accordarsi su tutti i dettagli della vendita (prezzo, modalità di consegne e di pagamento). Lo scambio avviene quindi in maniera diretta e non attraverso il portale, e non ci sono pertanto commissioni sulla vendita.

Quando passione e competenza danno vita all?innovazione

L?idea della startup veneta è nata da cinque professionisti del commerciale, del digitale e della finanza che hanno deciso di unire la loro passione per il ciclismo alle loro competenze professionali per creare un un marketplace davvero utile e innovativo per il mondo della bicicletta. Il co-founder e CEO Stefano Marchi racconta come tutto ha avuto origine: «Come appassionati, ci siamo resi conto di quanto complicato fosse scambiare in modo organizzato ed efficace cicli nuovi ed usati in Italia. Come professionisti e imprenditori, abbiamo cercato di individuare i bisogni impliciti di chi è interessato ad acquistare o vendere bici di seconda mano, e di rispondere a tali bisogni realizzando un portale di compravendita ben strutturato e semplice da utilizzare, chiamato BikeScan365». La start-up è giovanissima. Appena quattro i suoi mesi di vita, dopo un periodo ? quello pandemico ? che ha visto un?impennata nel numero di biciclette tradizionali ed elettriche vendute. Forte di questa spinta, oggi riesce a posizionarsi sul proprio mercato di riferimento, quello del ciclo di seconda mano, distinguendosi come marketplace specializzato in bici di fascia media e alta.

Il ciclismo: un mercato in piena espansione

L?andamento storico del mercato italiano vede una stabilità dei dati di vendita, costantemente sopra 1,5 milioni di pezzi venduti/anno. Il mercato ha visto una forte crescita durante la fase di pandemia, arrivando a toccare i 2 milioni di pezzi venduti in Italia nel 2020. Anche la quota di vendite di e-bike è in costante ascesa negli anni. Nonostante numeri da settore maturo, i protagonisti del mercato come sportivi amatoriali, appassionati e semplici utilizzatori non hanno una reale connessione. O meglio: negli anni si è riscontrato un diffondersi di gruppi, pagine, mercatini del ciclo online e sui social, ma di fatto tutte queste realtà mancano di omogeneità e completezza. È vero, ci sono anche i marketplace generalisti, ma spesso la ricerca risulta molto dispersiva e trovare quel che si cerca diventa un?impresa. Ed è qui che entra in gioco BikeScan365, che ha un obiettivo ben preciso: quello di diventare il più importante punto di riferimento in Italia per la compravendita di bici usate di gamma medio-alta. Grazie anche alla partnership commerciale con Bonin, azienda leader da oltre quarant?anni nella distribuzione di cicli e accessori, la cui imponente forza vendita (che copre l?intero territorio italiano), attraverso le visite ai negozi specializzati, sta facendo rapidamente crescere il numero di inserzionisti premium.

Così BikeScan365 promuove la sostenibilità e l?economia circolare

«BikeScan365 si fa promotore - spiega il co-founder e CEO Stefano Marchi - di due valori al giorno d?oggi fondamentali: la sostenibilità ambientale e l?economia circolare. La bicicletta infatti è il mezzo di trasporto un po? particolare, perché il passeggero è anche il motore stesso. Niente carburante, niente consumi. Per questo motivo è il mezzo ecologico per eccellenza. Oltre ad essere più economico - aggiunge - acquistando e vendendo usato si promuove il riutilizzo, che è la miglior soluzione per ridurre l?impatto sull?ambiente e gli sprechi di risorse. Quello che altrimenti sarebbe un rifiuto, attraverso BikeScan365 sarà una risorsa da riutilizzare o, se a fine vita, materiale da riciclare come componentistica».

Il valore aggiunto dell?online per i negozi di bici

Spesso i negozi di bici non hanno una vera e propria ?vetrina virtuale? o un'e-commerce in cui esporre i propri articoli (bici usate, a km0 o nuove), pertanto le opportunità di vendita non sono sfruttate al massimo. L?utilizzo del portale abilita quindi i rivenditori ad aumentare le opportunità del proprio business, permettendogli di raggiungere i potenziali acquirenti su tutto il territorio italiano e non limitandosi più quindi ai clienti che entrano fisicamente in negozio. Questo si traduce in vendite più veloci e più frequenti, e di conseguenza anche maggiori guadagni per i rivenditori.