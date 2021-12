Consorzio di bonifica Brenta, approvati bilancio e programma degli interventi 2022

L’Assemblea del Consorzio di bonifica Brenta ha approvato il programma delle attività e il bilancio preventivo per il 2022.

Interventi

Lungo ed articolato l’elenco dei lavori in calendario per il nuovo anno, oggetto di un’approfondita valutazione sia da parte dei tecnici consortili, esperti conoscitori del territorio, che degli amministratori che raccolgono le segnalazioni degli utenti e le fanno proprie. In base alle novità normative introdotte dalla Regione, è stato acquisito anche il parere della Consulta dei Sindaci, che pure ha dato parere favorevole al programma dei lavori. Si tratta di azioni di difesa idraulica, per salvaguardare il territorio dal pericolo di allagamenti, e di somministrazione irrigua, per addurre la preziosa risorsa idrica alle campagne a favore del settore agricolo, per la quale l’acqua è materia prima indispensabile. Sono previsti interventi di tipo ordinario, consistenti nella manutenzione delle numerose opere in gestione (una rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari ricadente nelle tre province di Padova, Vicenza e Treviso, con 53 Comuni interessati), interventi di riparazione e ripristino, e interventi a carattere straordinario per migliorare la funzionalità delle infrastrutture, in quest’ultimo caso spesso in collaborazione con Enti o privati. In tal senso le sinergie messe in campo portano a risultati significativi in termini di maggiore sicurezza per il comprensorio ove operiamo.

Consorzio

Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio programma le proprie attività con il programma lavori ed il bilancio di previsione, che individua le necessità di spesa e specifica le fonti di finanziamento. Queste derivano in massima parte dai tributi consortili: quelli di bonifica dovuti dai proprietari di immobili aventi beneficio dall’azione consortile; quelli di irrigazione dovuti da chi usufruisce, nel periodo estivo, dell’acqua per adacquare i campi. Un’ulteriore entrata deriva dalla produzione di energia idroelettrica, avendo il Consorzio otto centrali di questo tipo (e una nona in costruzione). Il contributo della Regione invece, che in anni precedenti aiutava il bilancio dei Consorzi, è ormai divenuto irrisorio. Il lavoro fatto dal Consorzio viene sempre più riconosciuto come fondamentale supporto di base alle attività sia agricole che extra-agricole. La costante manutenzione e gestione della rete di canali e delle relative opere, molto numerose, si inserisce nella logica della prevenzione dal rischio di allagamenti, una forma concreta di protezione civile. La collaborazione del Consorzio con gli Enti locali è stretta, come testimoniano i lavori svolti insieme e i protocolli d’intesa sulle problematiche comuni. «La scelta del bilancio – spiega il presidente, Enzo Sonza - è stata di procedere il più possibile in armonia con le esigenze manifestate dal territorio, che è sempre più sensibile e attento alle problematiche delle acque. Nonostante il grande aumento dei costi energetici per le note contingenze, con l’inflazione che sta crescendo in modo notevole, i tributi sono stati limitati a un lieve incremento, con grande attenzione al periodo non facile dal punto di vista economico, e grazie ad un’attenta razionalizzazione messa in campo con grande impegno dall’Amministrazione e dalla Struttura. Si vuole così mantenere l’efficacia del servizio, fondamentale per garantire condizioni di sicurezza idraulica al territorio e per una corretta distribuzione irrigua a favore delle nostre campagne».