Tutto ok: l'Ordine dei Commercialisti presenta il bilancio economico e sociale

Erano quasi 500 i commercialisti padovani riuniti in videoassemblea per approvare il bilancio consuntivo 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Bilancio consuntivo

I conti sono in ordine: il 2020 è stato un anno caratterizzato da un importante sguardo al sociale in cui i commercialisti padovani hanno donato al territorio 6 mila euro al laboratorio dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova per le analisi in urgenza ed emergenza; 6 mila per l’assistenza del paziente critico affetto da Covid; 6 mila per l’acquisto di kit diagnostici d'avanguardia per lo screening degli operatori sanitari e 2 mila euro all’Università di Padova per sostenere la ricerca Covid-19. Infine, in vista dei preparativi per la celebrazione degli 800 anni dell’Università di Padova. è stata erogata una donazione di 4.300 euro per il restauro della tela di Damiano de Goes, umanista e storico portoghese, nella Sala dei Quaranta. Dichiara Dante Carolo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova: «In un anno come il 2020 caratterizzato da una situazione straordinaria a causa della pandemia, della chiusura forzata delle attività la nostra categoria professionale ha cercato di dare un sostegno concreto su diversi fronti. L’elargizione di danaro agli enti del mondo sanitario e della ricerca rappresenta un primo segnale di vicinanza al territorio, mentre con la nostra competenza siamo sempre stati accanto alle imprese per tutti gli aspetti economici legati all’emergenza, senza dimenticare il sostegno ai cittadini attraverso lo sportello per i soggetti sovraindebitati».

Bilancio sociale

Nel corso dell’assemblea è stato presentato anche il Bilancio Sociale dell’Ordine 2019/2020, il documento di quasi 90 pagine che riassume il ruolo e l’importanza che l’ente svolge sul territorio e le iniziative a favore degli iscritti, della istituzioni, dei cittadini realizzate dai commercialisti padovani. I commercialisti padovani sono 1.645 di cui il 35% donne, il 51% sopra i 50 anni, il 28% tra i 41 e i 49 anni, e il 21% sotto i 40 anni, mentre le STP sono passate della 15 del 2018 alle 24 del 2020. La collaborazione con il Tribunale, con la Camera di Commercio, con l’Agenzia delle Entrate, con le Associazioni di Categoria, con le Università e le Forze dell’Ordine, ha coinvolto numerosi commercialisti nell’ambito dell’attività di confronto e supporto, anche attraverso gli sportelli informativi tra cui quello dedicato alle Start-Up e ai cittadini sovraindebitati.