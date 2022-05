Maap, approvato il bilancio annuale

L’assemblea dei soci del Maap - Mercato Agroalimentare Padova di Corso Stati Uniti, presieduta dal Presidente Maurizio Saia, ha approvato all’unanimità il bilancio al 31 dicembre 2021.

A fronte di un patrimonio netto di 11.141.774 euro, il bilancio registra un valore della produzione di 5.421.593 euro, un Ebit (l’indice che esprime la redditività della gestione operativa) pari a 591.647 con un utile dopo le imposte di 338.882 euro, dati che sostanzialmente confermano il buon equilibrio gestionale di Maap. All’Assemblea erano presenti il Presidente Maurizio Saia (di nomina Comune di Padova) ed i membri del Consiglio di Amministrazione (Stefano Turri di nomina Gruppo Grossisti con ruolo di Vice Presidente, Romeo Zanotto del Gruppo Grossisti, Massimo Bressan di nomina Cciaa Padova, Franco Zecchinato di nomina Comune Padova), il Collegio sindacale (Presidente A. Buso (Cciaa) - Nicola Manoni (Comune Padova), Alberto Filippino (Gruppo Grossisti), i Soci Comune di Padova (Assessore Andrea Micalizzi), Camera di Commercio (rappresentata dal Dr. Stefano Boaretto, Gruppo Provinciale Grossisti (Presidente Roberto Boscolo), Confagricoltura (Direttore Dr. Renzo Cavestro), Federazione Coltivatori Diretti (Presidente Massimo Bressan). Presente il Direttore Dr. Francesco Cera.

Il 2021 è anche il primo anno che il presidente Saia ha interamente gestito visto che la sua nomina è arrivata nel luglio del 2020: «Ci sono alcune parole chiave che hanno contraddistinto l’azione del Maap nel 2021 e che continueranno a svilupparsi anche nel 2022. Una di queste è "sicurezza", un termine molto utilizzato che al Maap stiamo declinando in tanti modi, iniziando con l’individuare una figura specifica per sovrintendere a tutti questi aspetti. C’è la sicurezza sul lavoro, ad esempio, con azioni mirate ed incisive condotte assieme all’ispettorato del lavoro, allo spisal, alla medicina del lavoro, ma anche l’intervento sulla viabilità interna e sulle procedure di carico e scarico; stiamo lavorando per realizzare un sistema di videosorveglianza moderno ed efficiente che permetta un controllo accurato degli ambienti di lavoro e di tutta l’area. In campo ambientale e sostenibile abbiamo introdotto la raccolta differenziata e stiamo istituendo un sistema di vasche di raccolta».

Altro tema centrale, che unisce il lavoro del 2021 e gli sviluppi nel 2022 è il forte impegno per i fondi del PNRR. «Abbiamo approfondito a fondo la questione, assieme ad Italmercati (di cui il Maap è socio e componente del CDA) e stiamo predisponendo dei progetti che permettano di concorrere ai finanziamenti europei». Il 2021 ha visto anche la soluzione di alcuni contenziosi che avevano un forte impatto sul Maap. «Abbiamo risolto la situazione della cooperativa che gestiva il servizio di guardiania e concluso la vicenda di un appalto bloccato da anni: si tratta di vicende amministrative che hanno poco interesse per il pubblico ma che in realtà hanno impatti significativi sull’attività quotidiana del Maap». Infine, ma certo non ultimo, il lavoro per la trasparenza ed il legame del mercato alla città. «Abbiamo deciso di realizzare, per la prima volta, il bilancio sociale per rendere conto ai cittadini di tutto quello che facciamo in questo campo: dalla solidarietà verso le famiglie fragili all’aiuto alle realtà del nostro territorio come il Museo della Medicina, il Teatro Off, il Padova Cricket, le associazioni di volontariato e le parrocchie. A questo si aggiunge l’importante opera di educazione alimentare in collaborazione con le scuole e con l’Ulss 6».