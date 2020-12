Oltre 5 milioni di investimenti: la Camera di Commercio approva il bilancio preventivo 2021

Con un impegno economico di oltre 5 milioni di euro a favore delle imprese e del sistema economico del territorio patavino il Consiglio della Camera di Commercio di Padova ha approvato il Bilancio preventivo 2021, con un incremento di oltre 2 milioni di euro rispetto alle risorse stanziate lo scorso anno.

Camera di Commercio

Commenta Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «Un impegno che tiene conto dell’esigenza di incrementare le risorse a favore di iniziative promozionali che vadano a sostenere con particolare forza le attività economiche del territorio pesantemente danneggiate dagli effetti economici disastrosi innescati dalla pandemia. Effetti che non andranno via purtroppo con la fine di questo anno, e che continueranno a influenzare negativamente anche il 2021 con pesanti conseguenze per le nostre imprese. Per questo l’Ente continuerà nel suo lavoro di assistenza, orientamento, formazione e supporto delle nostre Pmi, implementando i servizi e i progetti a favore della crescita digitale, dell’internazionalizzazione, per creare un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, tutelare i consumatori e gli imprenditori onesti e per promuovere il patrimonio culturale e turistico del territorio, che oggi più che mai ha bisogno di essere valorizzato». I contributi a favore del sistema economico verranno, infatti, distribuiti sul territorio padovano in linea con i progetti approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 sulle tematiche del punto impresa digitale, formazione - lavoro, turismo, preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali e sostegno alle crisi d’impresa.

Obiettivi

Gli obiettivi strategici di questi progetti sono quelli di: