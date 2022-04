Bioedilizia: la nuova etica per le costruzioni

Oggi l'energia, a causa della continua riduzione delle risorse naturali, è estremamente costosa e lo sarà sempre di più nei prossimi anni. La progettazione e la realizzazione della quasi totalità degli edifici esistenti, così come delle attività industriali, si dovrà dunque basare sempre più sulla logica dell'energia a basso costo.

Di conseguenza, l'unico modo di agire fattibile e logico, per far fronte agli elevati costi energetici, è legato alla drastica riduzione del fabbisogno energetico negli edifici residenziali, così come nelle strutture industriali.

La soluzione consiste nella costruzione di edifici a impatto zero, che riescano a produrre in loco tanta energia rinnovabile quanta ne consumano su base annua. Questo significa che tali costruzioni devono essere in grado di auto-sostenersi completamente grazie all'energia che essi stessi creano.

Costruire con un occhio al risparmio energetico

Gli ultimi anni hanno mostrato una forte tendenza, da parte di molte aziende italiane ed estere, all’adozione di pratiche, progetti e tecnologie legati proprio alla costruzione ecologica. I due trend attuali vedono, da un lato, un aggiornamento continuo dei requisiti ecologici indicati nei regolamenti edilizi e, dall’altro, un aumento costante dei costi energetici a carico dei proprietari.

Considerate queste tendenze, le soluzioni di edilizia ecologica rappresentano una grande opportunità per aumentare il valore degli immobili realizzati e, al contempo, risparmiare sui futuri costi di gestione energetica, con un conseguente impatto positivo sul benessere del Pianeta.

Se implementate correttamente, infatti, queste iniziative green sono in grado di ripagare l’investimento edilizio non solo in termini di impatto ambientale e di ROI sostenibile, ma anche in termini di ROI finanziario diretto, ottenendo edifici più vivibili e un valore delle proprietà più elevato. Gli oltre cento progetti realizzati dalla società Condogreen, tra i quali un'ampia varietà di interventi di costruzione sostenibile, dimostrano con i fatti e con i numeri queste affermazioni.

Impegnarsi nell’efficientamento energetico: il caso Condogreen

Condogreen S.p.a. è un General Contractor che opera nell’ambito delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni energetiche e antisismiche di complessi residenziali. La società, che opera in tutta Italia con sedi a Milano, Padova, Avezzano, Treviso, e Ravenna, vanta un’esperienza internazionale in tale settore sin dagli anni ’90 e, da sempre, si contraddistingue per il suo grande impegno in termini di efficienza energetica e sismica.

Il titolare di Condogreen, Davide Pracchi, anche fondatore della società Serendebity SRL, con la quale supporta anche le PMI italiane nella gestione di problematiche finanziarie, ha operato dal 1996 al 2019 in Medio Oriente, in particolare in Libano e Dubai, dove ha aperto proprie società di costruzione e di sviluppo immobiliare.

Questo passato, trascorso a stretto contatto con i mercati internazionali, ha portato Pracchi a formarsi un bagaglio di esperienza tale da poterlo oggi sfruttare per dare un contributo efficace nel campo dell’edilizia sostenibile e della bioedilizia, tanto da essere considerato uno dei migliori costruttori ecologici del Paese.

L'ambiente al centro: un approccio da condividere

Eppure, la sua Condogreen non è solo una "impresa edile sostenibile”. L’impegno per la responsabilità ambientale è, infatti, radicato molto profondamente nella filosofia aziendale stessa e in ogni singola componente del lavoro dell’azienda: dalla fase di progettazione fino a quella di post-costruzione. Scopo di Condogreen è, infatti, quello di creare strutture innovative in grado di coniugare forma e funzione, sempre in armonia con l'ambiente. Un approccio, questo, in cui l’azienda crede fortemente, e che condivide anche con clienti e partner.

Condogreen si trova, dunque, in prima linea nel settore edile tra coloro che stanno prendendo tale direzione più sostenibile, forte di una visione, di un’intuizione e delle competenze necessarie per progettare e realizzare questi progetti, sempre mantenendo centrali le esigenze del cliente.

Collaborazioni

Condogreen vanta collaborazioni a livello nazionale con il gruppo LIEBOT per la fornitura di serramenti in PVC e con UNICAL per la fornitura di caldaie. La società collabora anche con amministratori di condominio, indipendenti o inseriti in circuiti di franchising di amministrazioni condominiali, e tra i propri partner figurano importanti studi tecnici di progettazione edile, strutturale ed impiantistica.

Tali partnership hanno permesso all’azienda di sottoscrivere già più di 100 contratti per un controvalore di circa 100 milioni di euro.

Un bel biglietto da visita per Condogreen!