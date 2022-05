Nuova sede per la multinazionale Bip, obiettivo innovazione digitale sul territorio

Bip, multinazionale di consulenza, ha inaugurato i nuovi uffici alla Fornace Morandi, che ospiterà da oggi, lunedì 30 maggio, le competenze digitali e innovative di alcuni dei centri di eccellenza del Gruppo per innescare un processo di adozione dell'innovazione digitale nel contesto locale.

La nuova sede

L’evento di inaugurazione venerdì 27 maggio, che ha visto la partecipazione anche del sindaco di Padova, Sergio Giordani, è stata l’occasione per raccontare quello che per Bip è un progetto di realizzazione di un nuovo modello organizzativo che vede nella sede di Padova un importante centro per tutto il Nord-est. Un progetto fortemente voluto, che ripensa radicalmente l’ambiente di lavoro sull’onda dei cambiamenti rivoluzionari che viviamo, con l’obiettivo di avvicinare l’azienda ed i suoi valori alle eccellenze del territorio. Bip farà leva sulla sede di Padova per mettere a disposizione delle aziende del territorio una piattaforma di competenze direzionali in sinergia con competenze tecnologiche, con l’obiettivo di abilitare la trasformazione digitale e l’apertura al mercato globale. Grazie all’accelerazione imposta dalla pandemia nell’adozione di nuove modalità di lavoro “agile”, risulta ormai evidente che il lavoro a distanza sarà oggetto di necessaria attenzione da parte di tutte le aziende. Bip ha scelto Padova per promuovere lo sviluppo di professionalità locali in ambito data, cloud e digital innovation. «L’inaugurazione dei nuovi uffici a Padova rappresenta un’importante iniziativa per Bip per portare benefici diretti sul territorio, sia sul fronte occupazionale che su quello economico e sociale - dichiara Nino Lo Bianco, presidente di Bip - Intendiamo contribuire alla crescita dell’Italia del futuro puntando su innovazione, flessibilità e competenza». «Inauguriamo a Padova una nuova mentalità e un nuovo modo di lavorare - afferma Federico Niero, managing partner di Bip - Le nostre persone sono al centro di uno spazio di lavoro sostenibile e flessibile che favorisce la creatività, il benessere e la più efficace collaborazione tra i professionisti». «Ringrazio ufficialmente Bip per aver investito in un’iniziativa che sono certo porterà valore aggiunto alle eccellenze locali - commenta Giordani - Credo fermamente nel valore delle nostre risorse intellettuali e il progetto di Bip a Padova consentirà ai nostri giovani più brillanti di non dover lasciare i propri luoghi di origine, creando così grande valore per la nostra città».