«Famiglie e imprese pagano l'energia il quadruplo rispetto a inizio anno»: l'accusa

«Il Presidente Mattarella è stato chiaro: “Ci sono misure indispensabili”. E tra quelle massimamente indispensabili c’è la questione energetica. Dunque: il governo, seppur dimissionario, è nella piena legittimità a prendere provvedimenti per contenere il costo dell’energia e noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché il governo assuma i necessari provvedimenti. Perché il problema è questo: se fino a non molto tempo fa aprivamo solo con malcelato fastidio la busta che conteneva una bolletta del gas o dell’elettricità, adesso l’apertura è accompagnata da preoccupazione pura»: è un fiume in piena Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova, furioso per il caro-energia.

Bollette

Aggiunge Bertin: «Ci ritroviamo a spizzare le bollette come fossimo giocatori di poker perché abbiamo il terrore di leggere la cifra che dobbiamo pagare, e che le cifre siano diventate argomento da far tremare i polsi lo testimoniano certe attività che stanno trovando più conveniente fermarsi per evitare perdite secche». Prosegue Giuliano Fasolato, consulente che opera da anni nel mondo delle multiutility e che svolge la propria opera anche in ambito Ascom: «Sembra che far trapelare quello che sta capitando e che capiterà a breve non sia nell’interesse di nessuno, mentre invece sarebbe estremamente utile sapere che il prezzo medio dell’energia che si sta formando nel mese di luglio e che ritroveremo nelle bollette di agosto è fra il 60 e il 70% maggiore di quello dell’ultima bolletta ricevuta a luglio ed è pressoché il doppio di quella ricevuta a giugno per i consumi di maggio. Ma c’è di più: l’analisi condotta sui prezzi della materia prima dimostra come nei primi 7 mesi dell’anno attività e famiglie stiano pagando circa 4 volte il valore dell’energia: se pensiamo che a dicembre dell’anno scorso si era parlato di possibile default con un PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia) che aveva toccato 0,437 €/kwh per poi dimezzarsi dopo due giorni, non so cosa dovremmo pensare oggi visto che questa settimana le quotazioni sono state lunedì 0,460, martedì 0,495, mercoledì 0,540 e giovedì 0,547 €/kwh».

Appello

Da qui l’appello pressante del presidente Bertin: «Crisi o non crisi, le forze politiche hanno il dovere di sostenere l’azione del governo. Ne va della sopravvivenza delle imprese, ne va della serietà dei parlamentari che, visto che il vitalizio è salvo, possono ben impegnarsi a fare tutto il possibile per toglierci da questa situazione difficilissima. E che la situazione sia difficilissima lo testimoniano le cifre che vengono riassunte in alcune tabelle. Ad esempio, da gennaio a luglio, un’azienda di produzione che nel 2021 aveva speso quasi 17.000 euro di materia prima energia quest’anno, a parità di consumi, ne spenderà oltre 65.000. Una piccola caffetteria passerà dai 725 euro del 2021 ai 2.789 euro del 2022 e una pizzeria d’asporto da 1.273 a quasi 5.000 euro.

E le famiglie che a forza di pagare bollette stratosferiche non hanno più soldi per tutti gli altri consumi? Per una abitazione di circa 100 mq con un paio di condizionatori nei primi 7 mesi dell’anno si troverà ad affrontare un aumento di quasi 500 euro solo di energia. Per quanto riguarda gli ultimi tre mesi, prendendo ad esempio una pizzeria per asporto, questa passerà dai 577 euro di maggio ai 753 di giugno per poi arrivare a luglio a oltre 1.200 euro. La domanda nasce spontanea: in base a cosa questo imprenditore può prezzare i tranci di pizza che vende? C’è poi tutta la partita sul gas, anche se su questo la preoccupazione maggiore, più ancora che il prezzo, le cui proiezioni però parlano di 2 euro al metro cubo, è la possibilità di rimanere a secco. Non vorrei ripetermi - conclude Bertin - ma c’era proprio il bisogno di una crisi di governo in un momento come questo?».