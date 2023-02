Giovanni Natali, Presidente AssoNEXT: “Quotazione PMI fondamentale per rilanciare Sistema Paese”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Per la nostra economia, e di conseguenza per il nostro Paese, c’è bisogno di imprenditori coraggiosi, lungimiranti e che abbandonino la follia concettuale del ‘Piccolo è bello’: piccolo è solo piccolo. Un imprenditore che pensa alla crescita si patrimonializza, allarga la governance aziendale a soggetti esterni alla famiglia, sa che dal confronto con una pluralità di investitori la sua cultura economico-aziendale può solo aumentare, a vantaggio di tutti, anche del Conto Economico”. Lo ha affermato Giovanni Natali, presidente AssoNext e Amministratore Delegato 4aim Sicaf Spa, intervenuto all’evento “Accelerare lo sviluppo delle PMI con la quotazione in Borsa” che si è svolto a Padova. “Uno degli strumenti per raggiungere questi obiettivi - ha rilevato Natali - si chiama ‘Euronext Growth Milan’ (Ex Aim Italia): la quotazione in Borsa su un mercato pensato, disegnato e sviluppato per le PMI Italiane. Si tratta di uno dei mercati borsistici per le PMI più efficienti e performanti dell’Unione Europea e dobbiamo esserne, una volta tanto, orgogliosi. Dal 2009 ad oggi EGM, la Borsa per le PMI, ha accolto oltre 250 società, compresi passaggi sul segmento STAR, OPA, delisting e fusioni, con una raccolta di capitali freschi in quotazione di oltre 6 miliardi di euro. Negli ultimi vent’anni abbiamo accompagnato in Borsa oltre 60 società e lo posso dire convinto: ne vale la pena. Gli imprenditori coraggiosi e lungimiranti - ha concluso Natali - devono rompere gli indugi e portare in Borsa le loro eccellenze tecnologiche, produttive, stilistiche, enogastronomiche e culturali che tutto il mondo conosce e ci invidia”.