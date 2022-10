Brugine: via ai i lavori di bonifica dell’acquedotto in via Altipiano

Da mercoledì 2 novembre e fino a mercoledì 7 dicembre AcegasApsAmga realizzerà i lavori di bonifica e potenziamento della rete idrica nel tratto compreso tra via Palù Superiore e il ponte di attraversamento dello scolo Altipiano. Al fine di consentire l’esecuzione delle opere, con apposita ordinanza del Comune di Brugine, è stata prevista la temporanea chiusura al transito veicolare con eccezione di residenti e frontisti.

I benefici dell’intervento

I lavori prevedono la sostituzione dell’attuale tubazione idrica, avente diametro di 60 millimetri, con una nuova condotta in ghisa da 100 millimetri, ottenendo una portata nettamente superiore che consentirà un servizio migliore per la comunità, una notevole riduzione delle perdite, una maggiore efficienza e sicurezza dal punto di vista idraulico. AcegasApsAmga è infatti impegnata in tutte le attività volte al monitoraggio e alla riduzione delle perdite grazie all’utilizzo di innovative tecnologie, alla distrettualizzazione delle reti, che consente un controllo attivo delle perdite idriche, e alla manutenzione delle condotte.

Collaborazione con il Comune di Brugine

I lavori descritti sono stati pianificati in collaborazione con il Comune come dichiarato dall’Assessore Fabio Magagnato: «Questi risultati per il Comune di Brugine sono frutto di un lodevole lavoro di squadra e di un grande coordinamento amministrativo, ringraziamo il gestore del servizio idrico integrato AcegasApsAmga per la continua e proficua collaborazione».