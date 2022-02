Il comune di Cittadella torna a distribuire i buoni spesa, ecco a chi sono destinati

Dare risposte efficaci ed immediate che sappiano supportare in primis le famiglie e, al tempo stesso, valorizzare il commercio locale creando un’alleanza con i negozi di vicinato, a fronte di una crisi sanitaria ed economica ancora importante nonché della concorrenza delle piattaforme digitali di vendita online. Questi gli obiettivi che hanno spinto l’Amministrazione a scendere nuovamente in campo con i buoni shopping. Forti del successo della precedente edizione, i buoni tornano “a circolare” in città con un nuovo target di destinazione. Dopo i giovani fra i 18 e i 26 anni, a beneficiare dei voucher saranno ora le famiglie con figli fino a 5 anni d’età, residenti nel Comune di Cittadella.

I buoni

I buoni avranno un valore complessivo di euro 50 (suddiviso in tre tagli da euro 5, euro 15 ed euro 30) e potranno essere utilizzati negli esercizi aderenti all’iniziativa per una spesa pari ad almeno il doppio del valore del singolo buono.

Cultura

Gli stessi potranno essere altresì spesi anche per accedere al Camminamento di Ronda delle mura di Cittadella e per l’accesso ad altri monumenti e musei della città. Periodo di validità: dal 01/03/2022 al 31/03/2022.

La collaborazione

Alleati dell’Amministrazione saranno i giovani della Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato che, grazie ad un’apposita convenzione tra la Parrocchia e il Comune, provvederanno alla distribuzione dei buoni ai genitori all’uscita dalle Scuole dell’Infanzia. «Siamo certi – afferma il sindaco Luca Pierobon - che questa iniziativa contribuirà all’ulteriore sviluppo e crescita del commercio cittadino, offrendo al tempo stesso l’opportunità di creare nuove occasioni di incontro e relazione».

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/buoni-shopping-cittadella-2022

Foto articolo da https://www.comune.cittadella.pd.it/buoni-shopping-cittadella-2022