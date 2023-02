BusItalia, parte l'Academy con la formazione di 34 nuovi autisti: «Investiamo sui giovani»

Per sopperire alla mancanza di personale BusItalia Veneto ha pensato a una soluzione. Quella di fornire la possibilità a tanti giovani, sono tutti under 30, di poter prendere parte a un corso di formazione che li porterà a ottenere le patenti per poter condurre autobus e tram. «Un percorso retribuito - spiega Gino Colella, nuovo amministratore delegato di BusItalia - che offre una grande opportunità a tanti giovani, si va dai ventuno ai ventinove anni. Questo è un mestiere che ha perso di fascino e noi vogliamo avvicinare chi siamo certi che attraverso questa professione possa trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Quella della carenza di autisti è un problema comune non solo a tutto il nostro paese ma anche a livello europeo, per questo l'Academy è una grande novità». Tra le iniziative messe in atto per avvicinare tanti giovani anche un contributo di 1500 euro per agevolarli nel trovare una sistemazione in città. Sono ragazzi e ragazze che per la maggior parte dei casi arriva di fuori città se non addirittura da fuori regione: sono ventinove uomini e cinque donne che per cinque mesi saranno formati per poter prestare servizio sui mezzi pubblici come conducenti. Trentuno di questi arrivano da fuori regione, tre sono veneti e solo uno è padovano. La maggior parte di questi provengono da regioni del sud, sono quindi ragazzi siciliani, calabresi, campani e anche pugliesi. «Dei problemi per reperire professionisti del settore si parla molto - ha spiegato Andrea Ragona, l'assessore alla mobilità del Comune di Padova - e questa è una soluzione che sono certo verrà presa da modello anche da altre aziende del trasporto pubblico. Formare professionisti vuol dire investire sulle persone».