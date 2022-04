BusItalia, i neo assunti se ne vanno

«Preferiscono fare qualsiasi cosa piuttosto che accettare uno stipendio di mille e cento euro. Così in sui diciannove neo assunti ben dieci hanno rinunciato», fa sapere Stefano Pieretti.

Paghe

Il sindacalista di Adl Cobas evidenzia come i colleghi “vecchi” guadagnano 1.600 euro, loro ben 500 euro in meno. Inoltre nelle altre province venete sono previste delle indennità che, invece, BusItalia non prende in considerazione».

Conducenti

«Servono conducenti del tram - evidenzia Pieretti - così l’azienda aveva fatto prendere la patente a 19 autisti dei bus, ma 10, dopo aver conseguito la patente, non hanno accettato il passaggio alla guida dei binari perché la nuova competenza e le responsabilità in più non erano in nessun modo retribuite. Mentre in altre province chi è alla guida del tram riceve un’indennità di 18 euro al giorno. Del resto qui abbiamo ancora i buoni pasto a 4 euro giornalieri: con 4 euro non ci si compra neanche un panino».