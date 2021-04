Ca’ Lustra Box "Viaggio in Sicilia": profumi, calore e note mediterranee di un’isola meravigliosa

Ormai, da qualche tempo, la storica azienda di Faedo, Ca' Lustra, mette a disposizione per gli amanti dei vini una box; sì, proprio come le box che si propongono nei ristoranti in questo periodo di pandemia. All'interno, questa volta, ben sei vini che stuzzicano la fantasia e il deiderio di viaggiare. Un viaggio che parte appunto da Cinto Euganeo con destinazione Partinico, sulle colline che dominano il Golfo di Castellammare in Sicilia.

Il terroir

Un terroir unico ferzato dal Maestrale e che assorbe i profumi del Tirreno, dove Ca' Lustra coltiva varietà autoctone come Grillo, Catarratto, Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Frappato e l’internazionale Petit Verdot. «Dal 2005 - conferma Linda Zanovello tra i soci dell'azienda - su questa terra abbiamo studiato, sognato e investito molto, affidandole anche la custodia di uno dei vitigni più antichi e preziosi: il Moscato Nero. Nel corso degli anni le tecniche produttive si sono affinate per creare una sinergia tra la nostra filosofia produttiva e la natura di questo territorio».

La box

Il pacchetto comprende i seguenti prodotti al costo di euro 54, spese di spedizione incluse:

Catarratto Terre Siciliane IGP 2019

Costa di Bisaccia Bianco Terre Siciliane IGP 2019

Petit Verdot Terre Siciliane IGP 2018

Nerello Vino Rosso 2017

Nero d’Avola Terre Siciliane IGP 2016

Nero Musqué Vino Rosso 2017

Per scoprire di più sui vini che si trovano nella Box, clicca qui.

Ecco come acquistare Ca’ Lustra Box - Viaggio in Sicilia!

Acquisto in cantina

Chi acquista in cantina riceverà in regalo un cavatappi e uno stopper marchiati Ca’ Lustra.

Gli orari sono:

dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

domenica 10 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Acquisto online sullo Shop Ca’ Lustra

Per chi acquista nel nostro shop online le spese di spedizione sono gratuite.

Per acquistare Ca’ Lustra Box - Viaggio in Sicilia, clicca qui.

La consegna è prevista in tre-cinque giorni lavorativi.

«Buon viaggio, buona degustazione!».

Info

Ca’ Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

Shop online: shop.calustra.it